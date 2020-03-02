Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

"Я не вирус! Я человек!": в Харькове студент из Китая устроил пикет (фото)

2 марта, 10:45

Тина Наринецкая

Парень призвал горожан к искоренению предрассудков

Из-за распространения по миру нового коронавируса у людей возникают предрассудки по отношению к людям из Китая. В связи со сложившейся ситуацией студент из КНР устроил пикет в центре Харькова. Фото акции в Twitter опубликовали горожане.

Парень в медицинской маске и с плакатом вышел к памятнику Шевченко на улице Сумской. На плакате на нескольких языках было написано: "Я не вирус! Я человек! Искоренение предрассудков! Мы – весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!".

Реклама

Отметим, что ранее в Минздраве сообщили, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.Врачи проверили все подозрительные случаи заболевания и не подтвердили ни одного.

В тренде
Боевики активизировались на Донбассе: военные рассказали, где было "жарко"

Ранее мы писали, что в Украине людей с коронавирусомв коммунальных и государственных медучреждениях будут лечить бесплатно. Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Также она отметила, что Украина уже более месяца готовится к возможному распространению вируса в стране.

Кроме того, "Сегодня" публиковали правила безопасности, которые помогут избежать заражения и распространения коронавируса.

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай Харьков вирус пикет Украина коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Барабашово слышны выстрелы и взрывы: что происходит (видео)
На Барабашово слышны выстрелы и взрывы: что происходит (видео)Харьков
Скандальный дрифт в Харькове: за рулем BMW был сын депутата
Скандальный дрифт в Харькове: за рулем BMW был сын депутатаХарьков
В Новые Санжары из Харькова пройдет
В Новые Санжары из Харькова пройдет "Автопробег против мракобесия"Харьков
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцев
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцевУкраина
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветер
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветерУкраина
Из Харькова до Новых Санжар и обратно: как прошел
Из Харькова до Новых Санжар и обратно: как прошел "Автопробег против мракобесия"Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...