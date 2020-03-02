"Я не вирус! Я человек!": в Харькове студент из Китая устроил пикет (фото)

Из-за распространения по миру нового коронавируса у людей возникают предрассудки по отношению к людям из Китая. В связи со сложившейся ситуацией студент из КНР устроил пикет в центре Харькова. Фото акции в Twitter опубликовали горожане.

Парень в медицинской маске и с плакатом вышел к памятнику Шевченко на улице Сумской. На плакате на нескольких языках было написано: "Я не вирус! Я человек! Искоренение предрассудков! Мы – весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!".

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Отметим, что ранее в Минздраве сообщили, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.Врачи проверили все подозрительные случаи заболевания и не подтвердили ни одного.

Ранее мы писали, что в Украине людей с коронавирусомв коммунальных и государственных медучреждениях будут лечить бесплатно. Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Также она отметила, что Украина уже более месяца готовится к возможному распространению вируса в стране.

Кроме того, "Сегодня" публиковали правила безопасности, которые помогут избежать заражения и распространения коронавируса.

Видео: СНБО

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