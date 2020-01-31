"Я свой": пьяный следователь устроил разборки с полицией в Харькове (видео)

В Харькове старший следователь Государственной фискальной службы посреди ночи устроил пьяные гонки с полицией, пытаясь скрыться от патрульных.

Как сообщили на Telegram-канале Police control Ukraine, погоня состоялась 30 января после того, как копы заметили – из караоке-ресторана "Инжир" выехал красный Peugeot 207, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Когда машину остановили, выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Причем он громко кричал патрульным: "Я свой, налоговая милиция, от***тесь от меня!"

В то же время, показать свои документы полиции он отказался и попытался убежать от копов, а во время задержания вел себя агрессивно и топтался ботинками по салону полицейской машины.

"По дороге в отделение полиции следователь ГФС уснул в патрульной машине, а потом его стошнило в служебном автомобиле. Правоохранители вызвали задержанному скорую, а в больнице тот отказался проходить тест на состояние алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

На следующий день мужчина отправился жаловаться на полицейских в прокуратуру, заявляя, что копы его избивали.

Ранее сообщалось, что в центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и несколько ДТП.

Также новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

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