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Ярославский: Имущество "Металлиста" должно быть сосредоточено в руках Терехова

9 марта, 13:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бизнесмен сейчас полным ходом занимается погашением долгов клуба

Конфискованное имущество футбольного клуба "Металлист" должно быть собрано в руках исполняющего обязанности мэра города Игоря Терехова, который претендует на пост городского главы. Об этом заявил экс-владелец клуба Александр Ярославский в интервью программе Циганик Livе.

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"О "Металлисте" я думал и думаю постоянно. Пришло время вернуть его. У меня в контракте прописано, что я не могу заниматься футбольной деятельностью 10 лет. Я почему активно начал сегодня этим заниматься. Не было смысла этим заниматься за 5 лет, 2-3 года. Остается 1,5 года до момента, когда я могу официально заниматься футболом. Сегодня не могу быть владельцем клуба, но заниматься подготовкой могу", – сказал Ярославский.

По его словам, в данный момент он занимается погашением долгов клуба. При этом спцеконфискацию, проведенную при расформировании "Металлиста", Ярославский назвал "некорректной".

"Хоть я и сказал раньше, что за долги отвечать не хочу, вы знаете, я всегда хочу, чтобы все было полюбовно сделано. Я днем и ночью занимаюсь с футболистами, Женей Красниковым (бывший спортивный директор "Металлиста". – Ред.) этими долгами. Надеюсь, как-то полюбовно со всеми договоримся. Спецконфискация, которая произошла, считаю, некорректна. Просто взяли людей и от всего отодвинули, все имущество и долги переместили", – заметил он.

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Напомним, имущество "Металлиста" после спецконфискации передано хранителям залогового имущества (Агентство по розыску активов, город, область и другие). А 23 февраля Игорь Терехов объявил, что Ярославский возвращается в футбол.

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В свою очередь Ярославский обратился к Терехову и фанатам с просьбой помочь возродить "Металлист".

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Александр Ярославский металлист Игорь Терехов

Источник: Сегодня

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