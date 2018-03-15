"За четыре часа няня ударила дочь 15 раз", – мать избитого в Харькове ребенка с инвалидностью (видео 18+)

Няня предоставила рекомендательные письма от прошлых работодателей и первые полгода к ней не было претензий

Харьковчанка Лариса Сандеви, которая обвиняет няню в избиении дочери, сообщила изданию NewsRoom подробности происшествия.

Как рассказала Лариса Сандеви, няню для дочери Валерии она нашла около года назад на специализированном сайте. Женщина предоставила рекомендательные письма от предыдущих работодателей и первые полгода к ней не было никаких претензий. При этом в квартире была установлена камера наблюдения.

"Я больше скажу: этот человек мне стал практически родным за это время, – вспоминает Лариса. – В октябре я впервые заметила ссадины у дочери, но няня дала убедительные пояснения, поэтому я не придала этому особого значения".

Спустя пару месяцев выяснилось, что у сиделки серьезные проблемы со здоровьем. Лариса предложила ей помощь: порекомендовала знакомых врачей, которые могли бы сделать операцию значительно дешевле ее "рыночной" стоимости. Когда няня отказалась, мама Валерии почувствовала неладное и решила снова установить камеру, которую отключала на время ремонта. Уже на второй день женщина увидела, как ее ребенка избивают.

"Я сразу поняла, откуда у дочери синяки, ссадины, головная боль, отколотый зуб, почему она стала мочиться во сне и бояться людей, в том числе – меня. За четыре часа она ударила ребенка 15 раз, – говорит Лариса. – Няня объяснила, что из-за проблем со здоровьем у нее ухудшилось настроение. Даже меня обвинила: мол, я подняла ей зарплату, оторвав эти деньги от сердца, и теперь она болеет из-за их плохой энергетики. Когда все всплыло, няня сказала: "Я понимала, что Валерия ни в чем не виновата, но не могла сдержаться".

Лариса уже уволила сиделку, однако на этом женщина останавливаться не собирается и планирует довести дело до суда. Впрочем, максимальная санкция, предусмотренная статьей 125 УК Украины, предполагает исправительные работы сроком на один год.

Напомним, шокирующий инцидент произошел в одной из квартир на улице Отакара Яроша. Установленная камера видеонаблюдения зафиксировала, как нанятая для присмотра за ребенком с церебральным параличом женщина бьет свою подопечную.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 125 УК Украины ("легкие телесные повреждения").

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Напомним, ранее в Киеве безответственные родители бросили своих малышей в закрытой квартире на двое суток.

А в Харькове в приемную "скорой" подбросили младенца.

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