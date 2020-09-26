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За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены "черные ящики" Ан-26

26 сентября, 19:55

Руслан Ровик Руслан Ровик

Бортовые самописцы извлекли из обломков и отправили на экспертизу

На месте крушения Ан-26 под Харьковом обнаружили "черные ящики". Их уже отправили на экспертизу.

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Об этом заявил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, сообщает "Укринформ".

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд – минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", – сказал он.

Кучер выразил надежду на то, что изъятые устройства будут расшифрованы в ближайшее время.

Сейчас с места катастрофы уже забирают оставшиеся обломки самолета, там работает техника. Части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

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Напомним, ранее руководитель Государственной комиссии по расследованию катастрофы, вице-премьер Олег Уруский рассказал, что "черные ящики" находятся в хвостовой части самолета и их извлекут после завершения работ по поиску и эвакуации тел погибших.

После трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.

Также "Сегодня" публиковали фото облета места катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 курсантов и офицеров.

Видео: ХС Харьков/Telegram

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков крушение чугуев харьковская область авиакатастрофа черные ящики бортовые самописцы
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