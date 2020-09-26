За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены "черные ящики" Ан-26

На месте крушения Ан-26 под Харьковом обнаружили "черные ящики". Их уже отправили на экспертизу.
Об этом заявил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, сообщает "Укринформ".
"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд – минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", – сказал он.
Кучер выразил надежду на то, что изъятые устройства будут расшифрованы в ближайшее время.
Сейчас с места катастрофы уже забирают оставшиеся обломки самолета, там работает техника. Части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.
Напомним, ранее руководитель Государственной комиссии по расследованию катастрофы, вице-премьер Олег Уруский рассказал, что "черные ящики" находятся в хвостовой части самолета и их извлекут после завершения работ по поиску и эвакуации тел погибших.
После трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.
Также "Сегодня" публиковали фото облета места катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 курсантов и офицеров.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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