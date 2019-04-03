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Задержан француз, похитивший своего ребенка в Харькове

Сегодня, 10:16

Пытался добраться до границы с Румынией

Задержание Рафаэля Вальденера. Фото: Newsroom
Задержание Рафаэля Вальденера. Фото: Newsroom.
Задержан француз, похитивший своего ребенка в Харькове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/45f/d3d/5ca45fd3d2fcd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/45f/d3d/5ca45fd3d2fcd.jpg Харьков Пытался добраться до границы с Румынией

Силовики задержали гражданина Франции, который напал на жительницу Харькова и забрал их общего ребенка.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, ранее харьковчанка Дарья Донец рассказала о похищении трехлетней дочери. По словам матери, супруг Рафаэль Вальденер подстерег ее у дверей квартиры, затащил в комнату и связал, после чего забрал девочку. Мужчину попытались остановить друзья женщины, однако биологический отец отбился, применив газовый баллончик, и сумел скрыться.

Полиция объявила в розыск беглеца-похитителя, открыв уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

По предварительной информации, Вальденер повез ребенка на Западную Украину, где планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. Подробности случившегося выясняются.

В распоряжении издания оказалась фотография, сделанная в момент задержания беглеца.

Семейная пара Донец-Вальденер сейчас находится на стадии бракоразводного процесса. Суд постановил, что маленькая Эмма должна оставаться с матерью. При этом Дарью обязали привозить ребенка во Францию и не препятствовать ее общению с отцом. Однако, по словам харьковчанки, мужчина не выполнил условия соглашения.

Как сообщалось, полиция опровергла похищение 12-летнего школьника в селе Гатное возле Киева.

Также мы сообщали, что в Днепре семейный дебошир напал на ребенка с мачете.

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Тег Харьков, ребенок, похищение, француз, киднеппинг

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