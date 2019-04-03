Задержан француз, похитивший своего ребенка в Харькове
Пытался добраться до границы с Румынией
Силовики задержали гражданина Франции, который напал на жительницу Харькова и забрал их общего ребенка.
Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Напомним, ранее харьковчанка Дарья Донец рассказала о похищении трехлетней дочери. По словам матери, супруг Рафаэль Вальденер подстерег ее у дверей квартиры, затащил в комнату и связал, после чего забрал девочку. Мужчину попытались остановить друзья женщины, однако биологический отец отбился, применив газовый баллончик, и сумел скрыться.
Полиция объявила в розыск беглеца-похитителя, открыв уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".
По предварительной информации, Вальденер повез ребенка на Западную Украину, где планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. Подробности случившегося выясняются.
В распоряжении издания оказалась фотография, сделанная в момент задержания беглеца.
Семейная пара Донец-Вальденер сейчас находится на стадии бракоразводного процесса. Суд постановил, что маленькая Эмма должна оставаться с матерью. При этом Дарью обязали привозить ребенка во Францию и не препятствовать ее общению с отцом. Однако, по словам харьковчанки, мужчина не выполнил условия соглашения.
Как сообщалось, полиция опровергла похищение 12-летнего школьника в селе Гатное возле Киева.
Также мы сообщали, что в Днепре семейный дебошир напал на ребенка с мачете.
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