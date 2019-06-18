Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Задержан поджигатель волонтерской палатки в Харькове: что о нем известно

18 июня, 10:30

Подозреваемый имеет три судимости

Подозреваемый в поджоге палатки "Все для перемоги" Юрий Полтавский. Фото: Kharkiv today
Подозреваемый в поджоге палатки "Все для перемоги" Юрий Полтавский. Фото: Kharkiv today.

Следователи Шевченковского отдела полиции Харькова разоблачили мужчину, который, по данным правоохранителей, обоснованно подозревается в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы.

Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Гражданин Юрий Полтавский арестован без права залога, сообщает Kharkiv.today. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Как отмечает издание, подозреваемый в поджоге волонтерской палатки "Все для победы" Полтавский был замешан в нападении на члена Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина в 2017 году. Об этом сообщил 17 июня Евгений Лисичкин на своей странице в Facebook.

"Юрий Полтавский – один из фигурантов дела о нападении на меня в 2017 году. Тогда он в деле появился не сразу, а когда полиции понадобилось подтверждение версии с инсценировкой. Полтавский отбывал наказание вместе с организатором нападения и там же познакомился с ним. Поэтому идеально вписался в придуманную схему инсценировки, дав показания, что я якобы встречался с организатором нападения. Показания оказались настолько полезны для полиции, что они уже три раза закрывали дело", – заявил Лисичкин.

По его словам, подозреваемый в поджоге палатки неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

"У Полтавского богатая криминальная биография, которая, может быть, и дает необходимые рычаги влияния на него. У него уже было три судимости, из которых, судя по всему, 2 непогашенные. За третью судимость (в 2011 году) Полтавский вынужден был долгое время отмечаться в Холодногорском райотделе полиции, в котором его прекрасно знают", – сказал представитель ХАЦ.

Также он добавил, что в январе 2018 года в отношении Юрия Полтавского открыли еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 125 УК Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение"). Из-за неоднократной неявки Полтавского в суд его объявили в розыск.

Лисичкин считает, что неоднократно судимые люди кому-то выгодны для дачи ложных показаний или выполнения таких задач, как поджог палатки.

Как сообщалось, в Харькове произошел масштабный пожар на пилораме.

Также мы сообщали, что в Чернигове подожгли школьную столовую.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, поджог, арест, палатка

Вы сейчас просматриваете новость " Задержан поджигатель волонтерской палатки в Харькове: что о нем известно". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове избили граждан России, восхвалявших Путина

Сегодня, 10:00

Пострадавшие перед этим изрядно напились

В Харькове на женщину с двумя детьми упал железный забор

14 июня, 10:19

Харьковчанка шла по улице с 12-летней дочерью и везла в коляске младенца

Названы 11 ранних симптомов рака

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

В США заявили о "небезопасном" перехвате самолета Су-35 РФ

Почему отекает лицо у женщин: 9 неожиданных причин

Легко ли избавиться от грибка на ногтях и насколько он опасен

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Звезда "Кадетов" изменился до неузнаваемости

Люксембург - Украина 1:2. В шаге от бездны (фото)

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

15 наших звезд, которые умерли молодыми

Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь