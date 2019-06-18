Задержан поджигатель волонтерской палатки в Харькове: что о нем известно

Подозреваемый имеет три судимости

Подозреваемый в поджоге палатки "Все для перемоги" Юрий Полтавский. Фото: Kharkiv today.

Следователи Шевченковского отдела полиции Харькова разоблачили мужчину, который, по данным правоохранителей, обоснованно подозревается в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы.

Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Гражданин Юрий Полтавский арестован без права залога, сообщает Kharkiv.today. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Как отмечает издание, подозреваемый в поджоге волонтерской палатки "Все для победы" Полтавский был замешан в нападении на члена Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина в 2017 году. Об этом сообщил 17 июня Евгений Лисичкин на своей странице в Facebook.

"Юрий Полтавский – один из фигурантов дела о нападении на меня в 2017 году. Тогда он в деле появился не сразу, а когда полиции понадобилось подтверждение версии с инсценировкой. Полтавский отбывал наказание вместе с организатором нападения и там же познакомился с ним. Поэтому идеально вписался в придуманную схему инсценировки, дав показания, что я якобы встречался с организатором нападения. Показания оказались настолько полезны для полиции, что они уже три раза закрывали дело", – заявил Лисичкин.

По его словам, подозреваемый в поджоге палатки неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

"У Полтавского богатая криминальная биография, которая, может быть, и дает необходимые рычаги влияния на него. У него уже было три судимости, из которых, судя по всему, 2 непогашенные. За третью судимость (в 2011 году) Полтавский вынужден был долгое время отмечаться в Холодногорском райотделе полиции, в котором его прекрасно знают", – сказал представитель ХАЦ.

Также он добавил, что в январе 2018 года в отношении Юрия Полтавского открыли еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 125 УК Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение"). Из-за неоднократной неявки Полтавского в суд его объявили в розыск.

Лисичкин считает, что неоднократно судимые люди кому-то выгодны для дачи ложных показаний или выполнения таких задач, как поджог палатки.

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