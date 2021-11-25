Задохнулись под щебнем: в ДТП с грузовиком в Харькове погибли три человека

Кроме погибших, есть и пострадавшие, которых госпитализировали

Среди погибших — четырехлетняя девочка/Коллаж: Сегодня

В масштабном дорожно-транспортном происшествии, в котором столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика, погибли трое людей. Среди жертв — ребенок.

Об этом сообщает Newsroom.

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Как произошла авария?

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, после столкновения транспортных средств, МАН перевернулся на левый борт на полосу встречного движения, по которой в тот момент ехал автомобиль Renault службы такси.

Погибшие

В результате аварии погиб водитель такси, а также двое его пассажиров — бабушка и девочка, которой ориентировочно четыре года. Медики отметили, что женщина и ребенок погибли в результате асфиксии.

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Пострадавшие

Двоих пострадавших медики госпитализировали. Сейчас в больнице находится также водитель фуры. Правоохранители решают вопрос о его задержании.

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Что говорят очевидцы?

По словам очевидицы дорожно-транспортного происшествия, водитель грузовика ехал на красный цвет светофора. Жертв могло быть еще больше.

"Я ехала в автобусе. Пассажир успел закричать водителю "стой", и этот грузовик пронесся в метре от нас. Он кричит просто "стой", эта фуру несется, цепляет Lanos, кувыркается и падает на такси", — рассказывает очевидица аварии.

По словам женщины, водитель грузовика после ДТП вышел из транспортного средства, как будто ничего не было.

"Понятно, что его трясло, потому что теперь с таким жить будет очень сложно. Но на водителя, который летел на красный, не было ни одной царапины", — говорит очевидица.

В Черниговской области в страшном ДТП погиб ребенок

Авария произошла около 18:00 в селе Заезд Прилуцкого района Черниговской области. По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легковушки.

В результате аварии женщина и ребенок, которые были в салоне легковушки, получили травмы. Их госпитализировали. Впоследствии ребенок умер в больнице.

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