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Задушила больную бабушку: харьковчанку приговорили к 7,5 годам лишения свободы

3 мая, 15:46

Родственница схватила подушку и закрыла ею лицо старушки

Фото: Pixabay

Московский районный суд Харькова вынес приговор 47-летней женщине, которая задушила 79-летнюю тяжелобольную тетку мужа. Убийцу приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Харьковчанка ухаживала за старушкой, которая в последнее время плохо себя чувствовала и проживала с родственниками. Однако между женщинами не сложились отношения и во время очередного конфликта родственница схватила подушку и закрыла ею лицо бабушки. Удерживая подушку, женщина руками сдавила шею старушки. Остановилась лишь тогда, когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины.

Напомним, в Днепропетровской области в колодце нашли тело беременной женщины. В жутком убийстве подозревают сожителя. 


Ранее сообщалось, что серийный убийца, который убил двух людей в Киеве, получил пожизненный срок заключения.

Также мы писали, что в Винницкой области двое мужчин убили свою знакомую, которая знала об их предыдущем преступлении. 

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Тег убийство, приговор, душить, задушила

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Криминальная Украина

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