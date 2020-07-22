"Захват дома с заложницей" в Харькове: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала мужчину, который в среду днем позвонил и сообщил, что он с оружием и взрывчаткой якобы захватил дом с заложницей на ул. Бондаренковская в Харькове. За ложное сообщение 50-летнему мужчине, у которого, по предварительным данным, конфликт с хозяйкой дома, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Во время выезда по указанному гражданином адресу информация не нашла своего подтверждения. Сейчас 50-летний харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставлен в Киевский отдел полиции, с ним проводятся следственные действия", - отмечается в сообщении.

Также правоохранители установили, что дом, находящийся по адресу, указанному звонившим, принадлежит 41-летней женщине. Она была дома, когда приехали сотрудники полиции. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, в медицинской помощи она не нуждается. Правоохранители осмотрели дом, но взрывчатки или оружия не нашли.

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Сейчас задержанному готовится уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 21 июля мужчина захватил заложников в центре Луцка. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский по телефону уговорил захватчика освободить заложников, выполнив его требования, Максим Кривош практически сам сдался полиции. После этого начался штурм. Все 13 заложников были освобождены без единого выстрела. Раненых среди них нет.

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