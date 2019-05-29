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Заключенный пытался пронести в колонию мобильный, спрятанный в заднем проходе

29 мая, 10:24

Кроме мобильника, мужчина прятал сим-карты и деньги

Заключенный на этапе спрятал телефон в заднем проходе
Заключенный на этапе спрятал телефон в заднем проходе. Фото: Facebook

В Харьковской области разоблачили заключенного, который попытался пронести в колонию запрещенные предметы – мобильный телефон, три сим-карты и деньги. Об этом сообщили в Юго-Восточном региональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.

По информации ведомства, во время осмотра осужденных, прибывших в Покровскую исправительную колонию, работники учреждения обнаружили 350 гривен и мобильный телефон, которые один из этапируемых прятал в заднем проходе.

Отметим, что ранее мы сообщали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.


Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Стоит отметить, что ранее называлась другая причина массовых беспорядков – якобы один из заключенных ранил охранника во время длительного свидания и после этого в колонии ввели временный запрет на встречи с родными и получение продуктовых передач, а недовольным пригрозили провести "учения" спецназа. Чтобы избежать издевательств, узники колонии и решились на акцию массового неповиновения. 

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов. 

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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Тег контрабанда, колония, заключенный, этап

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Источник:

Сегодня

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