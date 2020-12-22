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Замену Кернесу ждать еще долго. Когда Харьков выберет нового мэра

22 декабря, 09:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Для проведения довыборов в следующем году есть две даты, на первую – не успевают

После смерти Геннадия Кернеса, в Харькове должны назначить новые выборы мэра. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что их вряд ли получится организовать на конец марта, следовательно, они скорее всего состоятся уже осенью.

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Об этом он рассказал "РБК-Украина".

Напомним, согласно процедуре, секретарь горсовета после смерти мэра в течение 15 дней должен обратиться в Верховную раду с просьбой о перевыборах. Игорь Терехов уже заявил, что все будет сделано вовремя, но после похорон Геннадий Кернеса 23 декабря. После этого у Рады будет 90 дней на то, чтобы назначить досрочное избрание нового городского головы.

Александр Корниенко объяснил, что довыборы в Харькове могут пройти только в две даты: последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

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"Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры. Выборы объявляются за 60 дней (до дня выборов) – это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", – сказал он.

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В то же время влиятельный источник издания в среде местного самоуправления сообщил, что выборы в Харькове пройдут не раньше следующей осени, а "до тех пор будет править Терехов".

Смотрите также выступление Игоря Терехова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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