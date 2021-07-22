Замглавы Харьковского облсовета задержали на взятке в миллион гривен

По данным источников в полиции, вечером прошли обыски в кабинетах главы облсовета Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша

В Харьковском облсовете разоблачили взяточников / коллаж "Сегодня"

Заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника разоблачили на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Установлено, что за указанную сумму замглавы облсовета и адвокат "обещали" оставить в должности директора коммунального предприятия.

Они были задержаны после получения последней части обусловленных средств, а именно 350 тыс. гривен. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Операция была проведена детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП.

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Тем временем издание "Depo.Харьков" со ссылкой на источник в полиции Харьковской области сообщило, что около 10 работников НАБУ прибыли в Дом советов около 18:30 вечера и следственные действия проводились на третьем этаже в кабинетах главы Харьковского областного совета Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша.

В то же время, касались ли эти обыски именно дела о взятке в размере 1 млн 50 тыс. гривен не известно.

Напомним, 16 июля поймали на взятке помощника народного депутата, который за почти шесть тысяч долларов обещал решить вопрос о выделении земельного участка участникам Операции объединенных сил.