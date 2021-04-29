Замкнутый круг из-за ошибки ЗАГСа. Харьковчанка несколько лет не может получить паспорт

В миграционной службе не выдали паспорт из-за ошибки в фамилии, но в ЗАГСе перекладывают вину с себя на родителей девушки

В Харькове 19-летняя Дарья Литвин не может получить паспорт. Проблемы начались из-за ошибки в свидетельстве о рождении – туда забыли вписать украинское гражданство и перепутали буквы в фамилии.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Дарья рассказывает, что не может получить работу, учиться и посещать больницу. Чтобы удостоверить личность, носит при себе справку из школы.

Видео: Сегодня

Девушка по кругу оббегала уже все инстанции. Последний раз в ЗАГСе вообще предложили сменить фамилию родителям. И тогда ошибки в свидетельстве не будет.

"Мы с этим свидетельством в рождении ходим то в паспортный стол, то опять в ЗАГС. Другой вариант. Я должна со своим мужем поменять фамилии, поменять паспорта, чтоб получилось то же самое", – сказала мать девушки Надежда.

Юристы говорят, в таких случаях надо идти в суд. Ведь приобрести гражданство по факту рождения в Украине можно только до 18 лет. После этого процедура значительно сложнее: нужно доказывать, что она действительно украинка

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В миграционной службе рассказали, что паспорт не дали из-за ошибки в фамилии, а не из-за гражданства.

В то же время ЗАГС ответственности за ошибки в документах не признает. Мол – это вина самих граждан. Они не предоставляют всех необходимых бумаг или невнимательно проверяют анкетные данные.

После того, как журналисты начали разбираться во всем, Дарьи пообещали сделать ID-карточку уже в этом месяце. Девушка признается, планов – много. Но сначала свадьба.

"Уже давно решили, но без паспорта вообще никак", – сказала Дарья.

Напомним, в Украине подорожало оформление биометрических документов.

Также сообщалось, чтоУкраина первая в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному.