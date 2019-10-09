Зарезал двух человек: в Харькове вынесли приговор россиянину

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В Харькове Ленинский районный суд вынес приговор уроженцу России, который убил двух человек. Вердикт был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, в марте 2010 года фигурант выпивал вместе со знакомым, между ними произошла ссора, во время которой ранее судимый собутыльник нанес жертве серию ударов ножом в шею и голову, от которых пострадавший скончался.

Через полтора года ситуация повторилась – во время застолья россиянин зарезал хозяина жилья, а потом скрылся, но через пять дней был задержан.

В ходе судебных разбирательств обвиняемый признал свою вину и был приговорен к 15 годам лишения свободы. Кроме того, фигуранту предстоит выплатить государству 22 тысячи гривен судебных издержек, а также 92 тысячи – родственникам потерпевших.

Добавим, что, благодаря "закону Савченко" мужчина был признан отбывшим наказание. Всего преступник провел в СИЗО семь лет, десять месяцев и 18 дней.

Ранее мы сообщали, что в городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери. Их нашли в колодце во дворе, где проживала семья.

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Видео: Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась. Проанализировав статистику ГПУ, мы поняли, что выросло число изнасилований, а взятки исчисляются десятками миллионов гривен.

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