Зарезали мужчину на глазах у жены: в Харькове грабителям вынесли приговор

После убийства злоумышленники связали женщину и заставили сказать, где деньги

Харьковский суд приговорил к пожизненному лишению свободы двух мужчин, которые осенью 2017 года совершили разбойное нападение на дом супругов-пенсионеров и убили хозяина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В районе Основянского озера в Харькове злоумышленники напали на пенсионеров чтобы завладеть их имуществом. Один из нападавших нанес хозяину 22 ножевых ранения, от которых мужчина скончался.

"В дальнейшем преступники, после совершения убийства пенсионера, связали руки женщины и, угрожая причинением ей телесных повреждений ножом и убийства, требовали сообщить им местонахождение денег и ценностей в доме. Не имея возможности оказать сопротивление, потерпевшая сообщила мужчинам, где хранятся деньги и ювелирные изделия, после чего злоумышленники незаконно завладели имуществом потерпевших на общую сумму более 40 тыс. грн", - сообщают в пресс-службе.

Во время судебного следствия подсудимые не признали свою вину и не раскаялись в содеянном.

"Орджоникидзевский районный суд г. Харькова 30 июня 2020 года признал виновными двух мужчин в разбойном нападении, убийстве летнего пенсионера. Обоих приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, которое является их собственностью", - говорится на сайте.

Решение суда вступит в законную силу после истечения сроков на апелляционное обжалование.

Напомним, ранее в Николаеве двое злоумышленников ворвались в частный жилой дом и пытали хозяев, требуя отдать деньги.

Кроме того, в январе во Львовской области произошло резонансное ограбление – злоумышленники в масках ворвались в дом и под пытками "выбили" деньги из его жильцов.

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