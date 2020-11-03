Українська
$ 28,58
33,29
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Новый горсовет Харькова собрался без Кернеса? Власти прокомментировали слухи

3 ноября, 12:14

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Заседание нового горсовета запланировано на 20 декабря

В Харькове продолжают распространять слухи и домыслы относительно главы города Геннадия Кернеса. В этот раз в соцсетях начали писать о том, что якобы новый горсовет собрался на заседание без него. Журналисты сайта "Сегодня" проверили эту информацию: в Харьковском горсовете заявили, что это фейк.

"Как она могла состояться, если еще официально не объявлены результаты выборов?", – вопросом на вопрос ответил нам руководитель департамента по делам информации и связей с общественностью харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Реклама

При этом он уточнил, что сессия новоизбранного горсовета состоится до 20 декабря. Вернется ли в Харьков до этого времени Геннадий Кернес – на этот вопрос Сидоренко пока затруднился ответить.

Кроме того, о дате первой сессии нового горсовета писали и на официальном сайте городского главы. Там также назвали дату 20 декабря и подчеркнули, что партия "Блок Кернеса "Успешный Харьков" будет обращать особое внимание сфере здравоохранения.

Напомним, если Кернес не будет в Харькове до следующей сессии горсовета, присягу перенесут.

Также мы писали, что приближенный к городскому голове бизнесмен Павел Фукс заявлял, что мэр Харькова Геннадий Кернес хорошо себя чувствует и планирует скоро вернуться к работе.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков горсовет геннадий кернес местные выборы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кучера могут уволить с поста главы Харьковской ОГА
Кучера могут уволить с поста главы Харьковской ОГАХарьков
В Харькове около ТИК собралась огромная очередь (фото)
В Харькове около ТИК собралась огромная очередь (фото)Харьков
Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городах
Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городахУкраина
В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист
В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист "Металлиста", протаранивший три автоФутбол
Не принял присягу – не мэр. Что будет, если Кернес не вернется в Харьков вовремя
Не принял присягу – не мэр. Что будет, если Кернес не вернется в Харьков вовремяХарьков
В стельку пьяный футболист
В стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять