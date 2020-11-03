Новый горсовет Харькова собрался без Кернеса? Власти прокомментировали слухи

В Харькове продолжают распространять слухи и домыслы относительно главы города Геннадия Кернеса. В этот раз в соцсетях начали писать о том, что якобы новый горсовет собрался на заседание без него. Журналисты сайта "Сегодня" проверили эту информацию: в Харьковском горсовете заявили, что это фейк.

"Как она могла состояться, если еще официально не объявлены результаты выборов?", – вопросом на вопрос ответил нам руководитель департамента по делам информации и связей с общественностью харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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При этом он уточнил, что сессия новоизбранного горсовета состоится до 20 декабря. Вернется ли в Харьков до этого времени Геннадий Кернес – на этот вопрос Сидоренко пока затруднился ответить.

Кроме того, о дате первой сессии нового горсовета писали и на официальном сайте городского главы. Там также назвали дату 20 декабря и подчеркнули, что партия "Блок Кернеса "Успешный Харьков" будет обращать особое внимание сфере здравоохранения.

Напомним, если Кернес не будет в Харькове до следующей сессии горсовета, присягу перенесут.

Также мы писали, что приближенный к городскому голове бизнесмен Павел Фукс заявлял, что мэр Харькова Геннадий Кернес хорошо себя чувствует и планирует скоро вернуться к работе.

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