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Защита Дронова подала уточненную апелляцию

27 мая, 19:16

Адвокат просит вынести оправдательный приговор

Геннадий Дронов. Фото: Л.Грубник, "Сегодня"
Геннадий Дронов. Фото: Л.Грубник, "Сегодня".

Адвокат Геннадия Дронова, обвиняемого в совершении ДТП в Харькове, направил в суд уточненную апелляцию на приговор. Об этом сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица.

"Да, мы в пятницу подали уточненную апелляцию. Нужно было изменить формулировку одного предложения. Мы просили вынести оправдательный приговор, а апелляционный суд сказал, что мы должны просить закрыть производство", – сказал Перепелица.

По его словам, они уложились в 15 дней, которые суд предоставил для устранения недостатков.

Напомним, апелляционное рассмотрение уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП назначено на 14 августа.

Напомним, приговором Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 г. Елена Зайцева и Геннадий Дронов были осуждены к 10 годам лишения свободы по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Они были признаны виновными в ДТП, произошедшем 18 октября 2017 г. на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в Харькове. Тогда погибли шесть пешеходов, еще пятеро были травмированы.

Защита Зайцевой и Дронова подала апелляционные жалобы на приговор.

В частности, как сообщалось, Зайцева считает, что ей должны вынести приговор с минимальным сроком – всего пять лет лишения свободы. А также определить испытательный срок.


Также мы сообщали, что в Харькове возобновят следствие против экспертов, определявших скорость автомобиля Е.Зайцевой в октябре 2017 года. Расследование было возобновлено по настоянию защиты второго фигуранта дела Г. Дронова.

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Тег зайцева, дронов, ДТП в Харькове

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УНН

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