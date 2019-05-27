Застрелился сын вице-мэра Змиева – СМИ

Подросток покончил с собой из ружья

Фото: Pixabay

В Харьковской области застрелился сын заместителя мэра Змиева.

Труп внука 2003 года рождения обнаружил его дед, сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Криминалисты установили, что выпускник 11 класса застрелился из гладкоствольного ружья, которое стояло в собранном состоянии в углу комнаты.

После осмотра тело подростка направили в морг. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в Донецке застрелился директор Юзовского металлургического завода.

Также мы сообщали, что в Смеле Черкасской области пыталась покончить с собой дочь извращенца, которую затравили в социальных сетях.

Кроме того, в Одессе на военном катере "Вышгород" был обнаружен застреленным молодой моряк.

А в Мукачево погиб молодой военный, предположительно, подорвавшись на гранате.

Также мы рассказывали, что в России вооруженный школьник взял в заложники класс. К счастью, удалось избежать трагической развязки.

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