Заступилась за маму: под Харьковом 7-летняя девочка ударила бабушку ножом

Ребенок стал свидетелем драки между мамой и бабушкой

В Харьковской области семилетняя девочка ударила ножом свою бабушку, пытаясь заступиться за маму.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в селе Гинеевка Змиевского района.

"Стражи порядка получили информацию о том, что 43-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. У пострадавшей медики обнаружили колото-резаные ранения спины", – говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей дочерью – женщины начали толкаться и таскать друг друга за волосы.

Свидетелем этой драки стала семилетняя девочка, которая попыталась защитить маму, схватила кухонный нож и несколько раз ударила бабушку в спину.

В полиции объяснили, что мать девочки могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, что в Одесской области задержали 24-летнего парня – его подозревают в убийстве 20-летней девушки, которая якобы насмехалась над ним во время секса.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на почтовые отделения по всей Украине. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Харьковской области.

Как выяснилось, молодой человек, угрожая оружием работникам почты, забирал из кассы деньги и убегал. Последний раз его "добычей" стали 20 000 гривен, которыми он завладел по аналогичному сценарию в столичном отделении на бульваре Ярослава Гашека. Грабитель использовал маску и оружие, явившись в почтовое отделение перед его закрытием.

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