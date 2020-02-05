Засыплет и заморозит: на Харьков обрушится непогода

В городе может выпасть до 15 см снега

/ Фото: Сегодня

В Харькове ожидается ухудшение погодных условий. Так, в ближайшие дни, 5 и 6 февраля, город накроют снегопады и метели. Кроме того, горожанам и гостям придется одеться потеплее – ударят морозы.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, 5 и 6 февраля в городе ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, метель, порывы ветра – до 20 м/с. В течение двух дней, по данным метеорологов, в Харькове может выпасть до 15 см снега. Температура воздуха ночью опустится до 7 градусов мороза, днем ​​- до 5 градусов ниже нуля.

Городские власти обращаются к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.

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Как сообщал сайт "Сегодня", на Украину ночью 5 февраля обрушились дожди, снег и сильный ветер. Из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий – мороз, снег и гололед.

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