"Заветная мечта – поговорить с сыном", – родители ребенка с тугоухостью надеются на восстановление слуха и речи

Он по-настоящему чувствует людей! Шестилетний Стас из Харькова, который почти не слышал из-за проблемы со слухом, умеет безошибочно распознавать характеры окружающих. И особенно сочувствует тем, кто оказался в сложной ситуации. Как и он сам.

Реклама

Решить его проблему можно было с помощью слуховых аппаратов. "Сегодня" узнали, как их удалось установить.

Наши корреспонденты побывали в гостях у семьи Стаса.

Мальчик бегает наперегонки с отцом, это по душе каждому парню. Особенно, если имеешь прекрасную спортивную подготовку, как у шестилетнего Станислава.

"Он ходит сейчас цирковое искусство. Очень любит стоять на голове, кувыркаться, растяжку разную делать", – говорит отец Станислава Максим Лукьященко.

Удаляться на большое расстояние от взрослых Стасу было нельзя. Он имеет проблемы со слухом, и в нужный момент мог не услышать. Зато на удивление хорошо чувствует людей.

"Не смотрите на то, что он не слышит, плохо слышит, он – душевный. Людей он понимает очень хорошо. В компании, где есть люди с недобрыми намерениями он долго не задерживается", – рассказала корреспондентам "Сегодня" мама Стаса Людмила Лукьященко.

Реклама

А еще ребенок очень отзывчивый. В саду занимался мальчиком, который отставал в развитии.

"Он защищал этого мальчика в группе. Он всегда, если кто-то ему там места не давал, прийдет, протолкнет, усадит его. Носил ему кушать", – говорит Людмила.

Недостаток слуха Стасу диагностировали несколько лет назад. Родители говорят: сын слышал от рождения. Как и другие дети, произносил первые слова. А потом слух начал ухудшаться.

"Одна из причин, возможно, та, что он внутриутробно перенес пневмонию. И спустя полтора года у него развилась тугоухость", – допускает мама Станислава.

Врачи предупредили – исправить ситуацию можно только установив слуховые аппараты. И как можно быстрее, ведь парень уже пошел в первый класс.

"Чтобы хорошо заниматься в школе, ему нужны два слуховых аппарата. Чтоб полностью получать информацию, общаться со сверстниками, слушать учителей", – объясняет слухопротезистка Виктория Смирнова.

Стас – один из почти 190 детей с тугоухостью, которым помог Фонд Рината Ахметова. Современные слуховые аппараты дети получили в рамках проекта "Теперь я слышу!".

"Сейчас сложное время, я в семье работаю один, жена только постоянно может быть с ребенком. И самостоятельно приобрести такие аппараты очень сложно. Поддержка Фонда, конечно, очень помогла, нам будет гораздо проще уже с аппаратами", – говорит отец Станислава Максим Лукьященко.

Важный шаг – уже сделан! И надо запастись терпением, чтобы пройти путь до полной реабилитации.

"Впереди много работы, но я думаю, мы справимся и все сделаем. Это наша самая заветная мечта – поговорить с сыном!", – говорит папа Стаса.

Реклама

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог семилетнему Даниилу, у которого были проблемы со слухом, начать жить полноценно.

Также мы сообщали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама