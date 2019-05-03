ВСУ получат очередную партию обновленных танков Т-64 "Булат"

Бронетехника оснащена новой системой управления огнем 1А43У с ночным прицельным комплексом

Фото: malyshevplant.com.

Харьковский завод им.Малышева завершил ремонтно-восстановительные работы очередной партии основных боевых танков Т-64 "Булат" для ВСУ, сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

На днях восстановленные "Булаты" прошли приемо-сдаточные испытания с участием военного госзаказчика и передаются в армию.

"Зарекомендовавшим себя как надежная и качественная бронетехника в условиях боевых действий на Донбассе, Т-64 проведен ремонт двигателей, корпусов, обеспечена замена ряда комплектующих", – уточняют в госконцерне.

Как отметили в "Укроборонпроме", прошедшая восстановительные работы бронетехника оснащена новой системой управления огнем 1А43У с ночным прицельным комплексом, модульным комплексом динамической защиты "Нож", ракетным комплексом "Комбат", а также более мощным двигателем – 5ТДФМ мощностью 850 л.с. с повышенным ресурсом.

ГП "Завод им. Малышева" – известный в мире украинский производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства Украины входит в состав "Укроборонпрома". В числе наиболее крупных партнеров завода в последние годы – Пакистан, КНР, Ирак, Египет, Таиланд.

Напомним, в Украине разработали новый БТР с беспилотниками. Командиры смогут управлять подразделениями на поле боя прямо из броневика.

Также сообщалось, что в армию поступили новые БТР-4 с украинской броней. Производство отечественной спецстали и бронекомплектов для боевых машин наладили на предприятиях госконцерна "Укроборонпром".

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