Завод вместо полигона: в 2020 году в Дергачах планируют запустить мусороперерабатывающий комплекс

За два года строительства в комплекс вложили 14 млн долларов

Полигон в Дергачах. Отходы будут не закапывать, а перерабатывать. Фото: city.kharkov.ua.

Завод вместо полигона: в 2020 году в Дергачах планируют запустить мусороперерабатывающий комплекс Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/106/e17/5ca106e1795b5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/106/e17/5ca106e1795b5.png 2019-04-01T06:58:00+03:00 Харьков За два года строительства в комплекс вложили 14 млн долларов

В рамках спецпроекта "Экожизнь по-харьковски" корреспонденты "Сегодня" продолжают разбираться в актуальных вопросах, которые помогут сделать жизнь в городе и области комфортнее. Первый выпуск мы посвятили раздельному сбору отходов, собрав опыт сортировки в разных городах области. В нынешнем материале мы разбирались, как обстоят дела с утилизацией отходов, в частности, насколько близок запуск большого мусороперерабатывающего комплекса.

Напомним, многофункциональный комплекс по переработке бытовых отходов начали строить на месте действующего полигона в Дергачах в 2017-м.

По плану, он будет обслуживать Харьков и территорию Дергачевского, Харьковского и Золочевского районов. Как сообщают в мэрии, там будут собирать и сортировать ТБО, создадут систему сбора и утилизации полигонного газа с производством электроэнергии. Эта стройка — совместный проект местных властей и Международного банка реконструкции и развития под названием "Развитие городской инфраструктуры-2". Деньги, $26,7 млн (стоимость контракта. — Авт.), — кредитные средства Всемирного банка. Как рассказали нам в мэрии, к началу 2019-го уже освоили около $14 млн.

Комплекс. Будет вырабатывать 20 млн кВт электроэнергии в год. Фото: city.kharkov.ua

Основные монтажные и строительные работы, наладку системы сбора полигонного газа и подключение комплекса к электросетям планируют завершить к концу года, а уже в 2020-м комплекс планируют вывести на плановую мощность.

В горсовете рапортуют: уже привезли около 70% оборудования для линии сортировки отходов, изолировали основу полигона и систему сбора фильтрата, обустроили путем вертикального бурения 17 скважин на закрытом полигоне и три наблюдательные газовые скважины на действующем.

Активно кипит работа и в строительстве системы сбора полигонного газа, которая будет действовать на закрытом, действующем и новом полигонах ТБО. Там обустроят анаэробный биореактор, который будет перерабатывать органические отходы за счет процессов анаэробного разложения и выделения при этом биогаза.

"По результатам тестовых исследований объемы сбора полигонного газа на начальном этапе составляют около 1200 кубометров в час с долей метана 52%. Такие объемы и характеристики полигонного газа позволят обеспечить топливом два генератора мощностью 1,2 мВт каждый", — говорят в горсовете.

В год, как ранее заявляли подрядчики, планируют вырабатывать 20 мл кВт (для сравнения, этого объема хватит, чтобы на три месяца обеспечить электричеством все трамваи и троллейбусы Харькова). В ближайшее время начнут строить линии сортировки раздельно собранных отходов мощностью 40 000 тонн в год и смешанных отходов мощностью 80 000 тонн в год.

Работать на мусороперерабатывающем комплексе смогут 132 сотрудника.

"Подготовка специалистов непосредственно для работы на комплексе будет осуществляться подрядчиком в ходе пусконаладочных работ и стажировки на подобных объектах сферы обращения с отходами в странах Евросоюза", — говорят в горсовете.

Рабочие места. В комплексе смогут работать 132 специалиста. Фото: city.kharkov.ua

Проблема: дорога и запах

Подобные крупные перерабатывающие комплексы сейчас возводят лишь во Львове и Харькове. Но экологи к строительству отнеслись с осторожностью. Так, некоторые активисты заявляют, что строительство подобных комплексов — вчерашний день, поскольку без первичной сортировки отходов население будет смешивать сырье, которое могло бы стать ресурсом. А вот в общественной организации "Зеленый Фронт" не спешат ни хвалить, ни критиковать строящийся полигон без тщательного анализа проекта.

"Самая большая проблема строящегося полигона ТБО в Дергачах — нежелание харьковской городской власти дать возможность общественности ознакомиться с проектом. Беспроблемные проекты от общественности не скрывают", — считает координатор ОО "Зеленый Фронт" Александр Богданис.

Но уже на этапе возведения комплекса по переработке ТБО экологи отмечают одну из важных проблем.

"Единственная автомобильная дорога к полигону проходит через Дергачи. Каждые сутки через населенный пункт едет огромное количество мусоровозов. Мало того, что это серьезная транспортная нагрузка, на которую не рассчитана улично-дорожная сеть. Эта нагрузка придает проблеме весьма специфический аромат. Кто те "профессионалы", которые допустили подобного рода ошибку при проектировании экологически небезопасного объекта, вопрос скорее риторический", — говорит Александр Богданис.

Ранее мы писали, что популярный в мире экологический флешмоб по уборке окружающей среды добрался до Чернобыля. Горы мусора там оставляют туристы. В прошлом году в зоне отчуждения их побывало 70 тысяч. Это, не считая тех, кто пробрался туда, нарушив закон. Они приезжают увидеть последствия ужасной техногенной катастрофы мира и нетронутую дикую природу, а оставляют катастрофическое количество мусора. Активисты и гиды устроили акцию к 33-й годовщине чернобыльской трагедии и убирают кучи мусора, оставленные неизвестными в зоне отчуждения.

Напомним, под Харьковом горит полигон твердых бытовых отходов.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.