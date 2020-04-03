️Зайцева и Дронов проведут в тюрьме по 10 лет: подробности

Елена Зайцева и Геннадий Дронов, которые стали виновниками смертельной аварии на улице Сумской в Харькове, проведут за решеткой по 10 лет. Такое решение принял Верховный Суд, который рассматривал кассационные жалобы на приговор стороны защиты фигурантов дела.

Таким образом, Верховный Суд оставил в силе вердикт Киевского районного суда Харькова, который и приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы.

Ранее адвокат Дронова подал кассационную жалобу на приговор. Примечательно, что первый раз ее оставили без изменений из-за допущенных ошибок, но позволили их исправить.

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Также ранее Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Зайцевой, речь в которой шла об изменения наказания.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда погибли шесть человек – пять на месте, еще один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

Изначально всю вину вменяли Зайцевой, однако позже следствие пришло к выводу, что Дронов также виновен.

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