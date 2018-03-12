Зайцева и Дронов впервые дадут показания по смертельному ДТП на Сумской в Харькове

Виновники аварии озвучат свои версии трагедии на судебном заседании

Сегодня в 14:00 в Харькове состоится суд над фигурантами дела о смертельном ДТП в центре Харькова. Елена Зайцева и Геннадий Дронов впервые озвучат свои версии трагедии на судебном заседании.

Суд уже заслушал показания потерпевших и родственников погибших. Большинство из них подали гражданские иски и требуют от виновников аварии на ул. Сумской материальную компенсацию.

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Накануне на суде всплыли новые обстоятельства по ДТП в центре Харькова.

Ранее сообщалось, что суд над Зайцевой и Дроновым перенесли, а пострадавшие просят пожизненное обеспечение.

Напомним, ранее в суде сторона обвинения озвучила смягчающие обстоятельства. У Зайцевой ими оказались чистосердечное признание и добровольное частичное возмещение материального ущерба. У Дронова смягчающих обстоятельств нeт. Вместе с тем, прокуратура не нашла и отягощающих обстоятельств у обоих обвиняемых.

Как известно, поздним вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.