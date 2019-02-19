Зайцева и Дронов выступили с последним словом в суде по страшному ДТП на Сумской

Зайцева заверила о своем раскаянии, а Дронов попросил прощения

Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

Зайцева и Дронов выступили с последним словом в суде по страшному ДТП на Сумской Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c17/e20/5c6c17e20094d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c17/e20/5c6c17e20094d.jpg 2019-02-19T17:01:00+02:00 Харьков Зайцева заверила о своем раскаянии, а Дронов попросил прощения

В суде по делу о страшном ДТП в центре Харькова, где погибли шесть человек и еще шестеро получили ранения, с последним словом выступили обвиняемые – Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Как сообщил корреспондент "Сегодня" из зала суда, Зайцева снова заявила, что она раскаивается, а Геннадий Дронов попросил прощения.

Стоит отметить, что Геннадий Дронов впервые за многое время выступил в зале суда.

"Первый раз столкнулся с судебной системой, за исключением единственного административного нарушения за 19 лет стажа. Не позволял нарушать скоростной режим, не смотря на ускорение, о котором говорят. Все происходящее выглядит дико. Я думал, что будет честное рассмотрение и достучатся до истины. Такое впечатления, что собирались не для того, чтоб разобраться, не поливая грязью никого, не выдавая желаемое за действительное. Это большая трагедия для всех, но не было злого умысла и все факты должны были быть изучены", – сказал он.

Также подсудимый добавил, что не признал вины в том, что произошло, но осознал свое участие.

"Я раскаиваюсь каждый день, прошу прощения и сейчас, простите меня, что оказался на том перекрестке и начал движение вместе с другими авто, за то, что в те секунды не осознал, что происходит, не предполагал возможное наступление таких последствий и уж тем более не желал их", – сказал он.

По его словам, не может помочь материально, но готов продать автомобиль и отдать семьям пострадавших средства. Мужчина добавил, что в камере постоянно думает о гибели людей и сам потерял все, что порою нет желания даже жить.

В свою очередь, подсудимая Елена Зайцева в последней речи снова раскаялась и признала вину.

"Повторюсь, что мне действительно очень жаль и я раскаиваюсь и готова нести любое наказание, которое мне назначит суд", – сказала Зайцева.

Между тем, прокуроры заявили, что их позиция неизменна – максимальный срок для обоих обвиняемых, однако, по словам Валерия Бухана, может быть одно смягчающее обстоятельство для Зайцевой – раскаяние, а вот второе, как заявили сегодня адвокаты подсудимой, – возмещение убытков – является лишь следствием раскаяния, а не еще одним отдельным смягчающим обстоятельством.

В свою очередь, потерпевший Игорь Берченко посчитал речь адвокатов Зайцевой однобокой.

"Однобоко рассматривается. Виноват только Дронов? виноваты оба! Почему учитывается, как смягчающее обстоятельство, возмещение убытков? Почему же люди отказались от денег? Была глубокая конспирация денег", – сказал он.

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева поддержала прокуроров в том, что все материалы собраны и обстоятельства исследованы. Однако она подчеркнула, что никаких оснований для смягчающих обстоятельств нет, так как не всем потерпевшим полностью был возмещен ущерб, а также она заявила, что не видит признания вины. Кроме того, Матвеева отметила отягчающее обстоятельство – факт употребления опиатов.

Адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь поддержал коллегу и заявил, что ни от кого из потерпевших не слышал о том, что кто-то поверил в раскаяние Зайцевой.

"Следует отличить искреннее раскаяние от желания уйти от ответственности", – сказал он, и выразил удивление тем, что защита Дронова просит полностью оправдать подсудимого.

В свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик отметила, что приговор может быть оглашен ориентировочно 26 февраля.

Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.