Зайцева за смертельное ДТП выплатила пострадавшим 62 гривни компенсации

Из Покровского исправительного центра, где отбывает наказание Елена Зайцева, виновница ужасного ДТП в центре Харькова, где погибли шесть человек, поступили первые деньги в счет компенсации пострадавшим – 62 гривни из трех миллионов, указанных в приговоре суда.

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Об этом рассказала сайту "Сегодня" адвокат потерпевших в том ДТП, Лариса Матвеева.

"От Зайцевой недавно поступили первые платежи (в качестве компенсации, предусмотренной законом – Авт.). Двум пострадавшим поступили платежи суммами чуть больше 30 грн (31,67 грн – Ред.). Никто не считает, что заключение на 10 лет является справедливым наказанием для Зайцевой в этой ситуации. Никто не верит в ее раскаяние и в то, что она сожалеет, что она будет проводить свою жизнь в желании адекватно извиниться перед потерпевшими", – рассказала "Сегодня" Лариса Матвеева.

Отметим, что недавно вспыхнул скандал после публикации в Сети фото, на которых запечатлели Зайцеву, принимающую солнечные ванные за решеткой в компании еще одной осужденной. Позже стало известно, что осужденная работает в колонии, а фото было сделано в момент отдыха.

Стоит отметить, что второй осужденный за эту аварию, Геннадий Дронов, обязан выплатить пострадавшим такую же сумму, что и Зайцева.

"Что касается второго осужденного за то же ДТП, Геннадия Дронова, который отбывает срок в Полтавской области и должен выплатить такую ​​же компенсацию, то сейчас сведений о поступлении выплат от него нет", - добавила адвокат в комментарии "Укринформ".

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Напомним, 18 октября 2017 в центре Харькова Елена Зайцева на автомобиле влетела в толпу людей. Пять человек погибли на месте, еще несколько пешеходов получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Позже еще одна жертва аварии умерла в больнице. Позже Зайцева была приговорена к 10 годам тюрьмы.

Также сообщалось, что ранее Зайцева просила суд дать ей условный тюремный срок. Подробности – в сюжете.

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