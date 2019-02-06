Зайцевой и Дронову продлили арест по делу о страшном ДТП на Сумской

Обвиняемые в совершении аварии на Сумской останутся под арестом

Зайцевой и Дронову продлили арест по делу о страшном ДТП на Сумской Таисия Ерохина 2019-02-06T19:22:00+02:00 Харьков Обвиняемые в совершении аварии на Сумской останутся под арестом











В суде по делу о страшном ДТП на Сумской в центре Харькова, где погибли шесть человек, судья принял решение продлить меру пресечения для обвиняемых.

Как сообщил корреспондент "Сегодня" из зала Киевского райсуда, соответствующее ходатайство представили прокуроры, поскольку именно 6 февраля предыдущий срок ареста закончился.

Судья Виктор Попрас, который не был отстранен от ведения дела, несмотря на требования адвоката Геннадия Дронова заслушал требования защиты обвиняемых о более мягкой мере пресечения, а также требования потерпевших и их адвокатов, которые поддержали позицию прокуратуры.

"Почему обвиняемые, которые признали свою вину, хотят сейчас домой и не хотят нести ответственность? Я тоже хочу быть дома, но прихожу сюда", – сказала потерпевшая Жанна Власенко, которая пострадала в ДТП, будучи беременной.

Судья постановил продлить содержание под стражей для обвиняемых Дронова и Зайцевой без права внесения залога до 4 апреля 2019 года.

Напомним, что на прошлых судебных заседаниях по этой резонансной аварии Елене Зайцевой несколько раз вызывали бригаду врачей скорой помощи. При этом родственники пострадавших уверяли, что в камере подозреваемая "ржет, а в суде ей внезапно становится плохо".

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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