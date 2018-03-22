Здоровье избитой няней девочки в Харькове ухудшилось – мама

Состояние здоровья избитой девочки с ДЦП ухудшилось. Об этом рассказала NewsRoom мама пострадавшего ребенка Лариса Сандеви.

Напомним, 15 марта в полицию обратилась жительница Павлова Поля. Харьковчанка рассказала, что ее 14-летнюю дочь Валерию избила няня. Женщина сняла действия сиделки на скрытую видеокамеру. На записи видно, как харьковчанка несколько раз бьет ладонью ребенка с ограниченными возможностями.

16 марта Лариса Сандеви с дочерью Валерией в сопровождении адвоката приехали на Дмитриевскую 14/16, чтобы снять побои.

"Результаты экспертизы уже готовы, но мы с ними не согласны. По заключению судмедэксперта, у Леры легкие телесные повреждения. Прокурор намерен пересмотреть видео и, может быть, появится еще одна статья. Но для этого мой адвокат должна принести результаты дообследования, которые мы сделали в неотложке", – поделилась Сандеви.

Также женщина добавила, что ее дочь обследовали хирург, нейрохирург и травматолог. Медики выявили у Валерии ушибы затылочной кости и грудной клетки. В дальнейшем девочка пройдет электроэнцефалограмму, которая должна показать, почему у нее не проходит отек затылка. По словам мамы, ее ребенок уже не такой активный. Если раньше Лера была общительной, то сейчас она чаще всего спит.

"У дочери на выходных сильно болела голова, появились синяки под глазами и посинела носогубка. Если результаты обследования будут плохие, нам придется делать МРТ, а это не желательно, так как у дочери скоро операция", – говорит Лариса.

Также женщина поделилась, что адвокат и прокурор не разрешили прочитать показания няни, ссылаясь на то, что Лариса еще не пришла в себя. Из слов юриста, сиделка рассказала следователю о проблемах со здоровьем, а также о том, что Сандеви не отпускала ее на обследования. До этого женщина переболела гайморитом, после которого у нее появились осложнения.

Ранее мы писали, что в Харькове няня жестоко побила ребенка с инвалидностью. Поведение женщины зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в квартире.

Информацию о случившемся правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 ("умышленное легкое телесное повреждение") УК Украины

Напомним ранее в Киеве безответственные родители бросили своих малышей в закрытой квартире на двое суток.