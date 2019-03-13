"Здоровое сердце": исполнить мечту ребенка

Фонд Рината Ахметова помог провести операцию по установке окклюдера шестилетней Маргарите из Харькова

Фото: fdu.org.ua

"Здоровое сердце": исполнить мечту ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ec/912/5c88ec912b50d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ec/912/5c88ec912b50d.jpg 2019-03-13T15:43:00+02:00 Харьков Фонд Рината Ахметова помог провести операцию по установке окклюдера шестилетней Маргарите из Харькова

Шестилетняя Маргарита из Харькова всю сознательную жизнь грезила балетом. В своих мечтах часто представляла, как станет на пуанты и будет танцевать в наряде принцессы. Но врачи обнаружили у ребенка порок сердца. Из-за недуга девочка болеет едва ли не каждый месяц. Кроме того, у Маргариты снизился уровень тромбоцитов – и появились синяки по всему телу.

Из-за нарушения свертываемости крови операция полостным методом осложнилась бы внутренними кровотечениями. Поэтому врачи рекомендовали установить специальный имплант – окклюдер, что позволило избежать разреза грудной клетки. Однако его стоимость для семьи оказалась неподъемной. Родители обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова. В рамках проекта "Здоровое сердце" Маргарите провели операцию.

"Чтобы вылечить ребенка, нам пришлось бы несколько лет не кушать. Спасибо вам большое, Ринат Леонидович. Эта помощь для нас очень ценная", – поблагодарили родители девочки.

Теперь Маргарита готова реализовать свою мечту и стать балериной. В рамках проекта "Здоровое сердце" почти 60 детей получили помощь Рината Ахметова.

Как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"

Помощь могут получить дети от новорожденных до 18 лет с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из семей, относящихся к малообеспеченным и социально незащищенным категориям: семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой; детские дома семейного типа; многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет; родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет; семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

Источник https://fund.fdu.org.ua/news/17715

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