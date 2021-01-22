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Трагедия в Харькове. Зеленский приехал на место инцидента (видео)

22 января, 11:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дороги вокруг сгоревшего здания перекрыли

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл к дому престарелых в Харькове, где вчера в результате масштабного пожара погибли 15 человек.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Сейчас возле места происшествия находится много людей. В том числе правоохранители, журналисты и просто люди, желающие посмотреть на происходящее. При этом проехать к зданию невозможно: все дороги перекрыли.

Зеленский вместе с делегацией уже пришли к месту пожара.

Видео: Сегодня

Вместе с президентом также прибыли секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов и глава ОГА Айна Тымчук.

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После этого заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением причин трагедии.

Также он проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

(Новость дополняется)

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Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

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Харьков Владимир Зеленский пожар
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