Трагедия в Харькове. Зеленский приехал на место инцидента (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл к дому престарелых в Харькове, где вчера в результате масштабного пожара погибли 15 человек.
Об этом сообщает "Сегодня".
Сейчас возле места происшествия находится много людей. В том числе правоохранители, журналисты и просто люди, желающие посмотреть на происходящее. При этом проехать к зданию невозможно: все дороги перекрыли.
Зеленский вместе с делегацией уже пришли к месту пожара.
Вместе с президентом также прибыли секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов и глава ОГА Айна Тымчук.
После этого заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением причин трагедии.
Также он проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.
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