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Зеленский уволил Кучера с поста главы Харьковской ОГА: кто стал вместо него

27 ноября, 18:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент подписал два указа

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской облгосадминистрации Айну Тимчук и уволил бывшего главу – Алексея Кучера.

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Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Отмечается, что глава государства подписал два указа – об увольнении Кучера и о назначении Тимчук.

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Во время встречи в Офисе Президента Зеленский вручил Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на должности. Президент надеется, что регион достигнет новых ступеней развития.

Напомним, об увольнении Кучера заговорили еще несколько дней назад. Тогда в Сети распространили фейк, якобы Зеленский без решения Кабмина подписал указ.

Вскоре люди начали активно обсуждать фото якобы заявления Кучера. Там сказано, что он просит зарегистрировать его депутатом Харьковского горсовета. Журналисты "Сегодня" выяснили, правда ли это.

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Харьков ОГА Владимир Зеленский
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