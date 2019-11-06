Зеленский поблагодарил Светличную за мощную работу

Президент выразил надежду, что экс-глава Харьковской ОГА и в дальнейшем будет помогать Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил экс-главу Харьковской областной государственной администрации Юлию Светличную за работу, и выразил надежду, что она не останется в стороне, и активно будет помогать Украине и в дальнейшем.

"Я хочу поблагодарить госпожу Светличную за Ваш труд, очень благодарны. В Харькове, в целом, непросто. Я благодарен за вашу мощную работу. Мы видим, и хотим, чтобы Вы помогали как можно дольше. Благодарны еще раз за работу Вам", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Харьков представил нового руководителя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера. Об этом он объявил в ходе рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности "Укроборонпрома".

Отметим, что 20 октября Кабинет министров согласовал кандидатуру Алексея Кучера председателем Харьковской ОГА. На это должности он сменил Юлию Светличную.

Алексей Кучер — адвокат, народный депутат от партии "Слуга народа". Ему 34 года. Окончил педагогический университет имени Сковороды по специальности "Физическое воспитание" и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность "Правоведение"). Работал в суде и прокуратуре, до последних парламентских выборов проживал в Харькове. Попал в Верховную Раду во время внеочередных выборов 2019 года от округа №179. Сейчас является членом Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

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