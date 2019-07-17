Зеленский прокомментировал слухи вокруг руководства Харьковской области

Президент рассказал, кого ищет на должность главы области

Зеленский в Харькове. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня













Во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Харьков глава государства прокомментировал возможность кадровых изменений в администрации области.

"Мы ищем в каждой области адекватных менеджеров. Я знаю, что поднимался вопрос господина Слюсарева (в сети появились слухи, что бывший помощник экс-главы ГПУ Артема Пшонки, экс-начальник управления внутренней безопасности погранслужбы Вадим Слюсарев станет новым главой Харьковской ОГА, – Авт.)", – отметил он.

При этом Зеленский добавил, что ему не известно, "кто эту информацию запускал, может, из локального штаба, не знаю".

"Смотрите, я не рассматривал этого человека на эту должность", – заверил президент.

По его словам, пока что он не видит подходящих менеджеров для управления областью и считает, что нужно учесть рейтинг доверия в области к конкретному человеку. Также гарант заявил, что возможность проведения досрочных местных выборов еще рассматривает.

"Я думаю, что, может, сейчас слишком много в такой период выборов, но, посмотрим, как будут работать люди на местах. Пока что я проехал по области и увидел, что с ними сложный диалог", - резюмировал президент.

Напомним, что перед прибытием в Харьков, во время рабочей поездки в Николаевскую область, президент Владимир Зеленский осмотрел участок дороги М-14 Николаев – Кропивницкий, и поручил отремонтировать самые проблемные дороги в этой области, а также отчитаться о состоянии других дорог в стране.

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