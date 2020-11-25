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Зеленский уволил Кучера? Мы узнали правду

25 ноября, 13:20

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

СМИ пишут, якобы Зеленский уже подписал указ

В харьковских СМИ и местных пабликах активно пишут о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил главу Харьковской ОГА Алексея Кучера. Сайт "Сегодня" узнавал, откуда взялась эта информация и правда ли это.

Кто пишет?

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Одним из первых новость об увольнении Кучера опубликовал Telegram-канал "Ху**ый Харьков". Вскоре информацию подхватили и другие местные каналы: "Веха (Харьков)", "Солнцеликий Харьков" и "Харьков Life".

Они писали, якобы президент уже подписал указ об увольнении главы ОГА и вместо него назначит Айну Тымчук – бывшего заместителя мэра Харькова Геннадия Кернеса.

И что, правда?

Нет! Президент не мог подписать такой указ, поскольку решения правительства еще не было.

Источники в Харьковской ОГА объяснили журналистам Сегодня: "Что-то в новости о том, что президент подписал указ, не так. Сначала решение должно принять правительство, а потом президент, но не наоборот".

Впрочем, некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что этот вопрос сегодня рассмотрят в Кабмине и примут решение. Заседание запланировано на 13:30.

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В Офисе президента нам не подтвердили, но и не опровергли информацию о кадровых перестановках.

"Айна Тымчук сейчас официально находится в отпуске", – сообщили нам в приемной Тымчук.

Напомним, Кучер сравнил ситуацию с COVID-19 в Харькове с Италией и заявил, что "шутки кончились".

Также мы писали, как глава Харьковской ОГА поскандалил с депутатами. Это произошло во время обсуждения организации борьбы с эпидемией COVID-19.

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Харьков слухи ОГА фейк харьковская ога Алексей Кучер
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