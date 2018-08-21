Жена харьковского стрелка убита: СМИ стали известны важные детали

На месте убийства нашли два пистолета и большое количество патронов

42-летняя жена мужчины, который устроил стрельбу у здания Харьковского горсовета, найдена мертвой в доме частного сектора Лысой горе. Об этом сообщает UA: Харків.

Отмечается, что женщина была найдена со следами насильственной смерти, однако не сообщалось, кто это сделал.

Однако источники в правоохранительных органах рассказали сайту 057.ua, что ее застрелил ее муж – человек, который устроил стрельбу у харьковской мэрии и убивший полицейского. Также стало известно, что он застрелил жену накануне нападения на горсовет.

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"Уже было подозрение кто наш стрелок, а потому сразу возникла мысль, что это его жена. На месте нашли несвежий труп с множественными огнестрельными (около пяти) ранениями. Нашли еще два пистолета в доме, кучу патронов", – сообщил источник.

Также стало известно, что они жили вместе, но детей не было.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь народный депутат Антон Геращенко назвал три версии нападения. Согласно первой версии, нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи.