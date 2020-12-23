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Жена Кернеса Оксана Гайсинская прибыла на церемонию прощания (фото)

23 декабря, 12:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В театре оперы и балета Харькова прощаются с мэром города

Сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с мэром города Геннадием Кернесом. На церемонию прибыла супруга покойного Оксана Гайсинская.

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Фото: Telegram-канал/Netipichnyi_Kharkov

Фото: Telegram-канал/Netipichnyi_Kharkov

Также на похороны приехали глава Харьковской областной государственной администрации Айна Тымчук и депутаты Верховной Рады.

Фото: Telegram-канал/Netipichnyi_Kharkov
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Фото: Telegram-канал/Netipichnyi_Kharkov

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Напомним, Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции в немецкой клинике "Шарите" – о его смерти стало известно 17 декабря. Сегодня в Харькове проходит церемония прощания, после чего Кернеса похоронят.

Ранее мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес заразиться коронавирусом мог от домработницы, что в последствии привело к осложнениям и его смерти.

Известно, что Зеленский, как и другие первые лица государства, не приедет в Харьков на церемонию прощания с Геннадием Кернесом. Об этом свидетельствует информация на сайте Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

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Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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Харьков похороны жена геннадий кернес
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