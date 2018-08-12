В Харьковской области женщина случайно утопила ребенка в ванной и пыталась покончить с собой

Подозреваемая задержана, решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в убийстве по неосторожности

В городе Изюм Харьковской области женщина по неосторожности утопила в ванной двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством на берегу реки Северский Донец. Об этом сообщил отдел коммуникаций областного главка полиции.

В субботу вечером, 11 августа, в полицию обратился 41-летний местный житель и сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил, что жены дома нет, ее мобильный отключен, а их двухлетняя дочь – мертва.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции нашли женщину в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки, в которой она хотела утопиться. Полицейским женщина рассказала, что во время купания по неосторожности утопила в ванной свою дочь и пыталась покончить жизнь самоубийством аналогичным способом", – говорится в сообщении.

Женщина задержана. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Севастополе местная жительница по неосторожности убила своего двухмесячного сына. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покормила ребенка твердой пищей, не предназначенной для младенцев, в результате чего мальчик скончался от удушья.

А в Киевской области во время кормления ребенка своей сожительницы, парень разозлился из-за поведения малышки и ее отказа от еды. Чтобы успокоить ребенка, юноша сильно ударил ее в грудь, от чего девочка упала со стула на пол и потеряла сознание. Смерть двухлетнего ребенка наступила от закрытой черепно-мозговой травмы с переломом костей черепа.

Ранее в одном из сел Львовской области 2-летний мальчик наглотался таблеток пока его дедушка с бабушкой сажали картошку.