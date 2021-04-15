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Не могли отвезти на рентген: житель Харькова рассказал, как от ковида умерла его беременная жена

15 апреля, 15:31

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Харькове умерла беременная с ковидом – муж рассказал подробности трагедии и как потерял любимую

В роддоме Харькова за ночь от коронавируса умерли две беременные женщины. Муж одной из женщин Дмитрий рассказал в соцсетях, как потерял любимую.

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Об этом пишет Newsroom.

Сходили на праздник

В начале марта супруги побывали на дни рождения. Жена была на восьмом месяце беременности. После праздника большинство заболели COVID-19, в том числе и они.

"У Алины был только кашель и мы обрадовались, что она со своей 34 неделей беременности легко все перенесет", — написал Дмитрий.

Видео: Труха Харьков

Вы не задыхаетесь – у вас паническая атака. Как лечили женщину

10 марта супругу отправили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату потоковой подачи кислорода. Врачи заверили Дмитрия, что жене и ребенку ничего не угрожает.

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Затем заметили, что у ребенка плохо прослушивалось сердце. Плод был большой и давил на диафрагму. Из-за этого беременной было тяжело дышать.

"14 марта у жены началась жуткая паника, она мне говорила, что задыхается. Врачи заверили, что у Алины просто паническая атака и что рядом с ней всегда кто-то есть из медиков. Для перестраховки в понедельник утром я привез в больницу хорошего инфектолога. Она осмотрел Алину и выписал препарат за 2000 долларов", — рассказал Дмитрий.

После двух доз женщина пошла на поправку, но врачи сказали, что у нее сильно поражены легкие. Алину не могли отвезти на рентген, потому что она была кислородозависимая. Дмитрий предложил самостоятельно доставить оборудование, но медики отказались, заявив, что это ничего не даст.

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Почему умерла беременная

4 апреля у беременной упала сатурация и ее перевели с концентратора на потоковую подачу кислорода. В тот день в больницу поступило много тяжелых рожениц.

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"В 23:00 Алина позвонила мне по видеосвязи, сказала, что чувствует себя лучше и сама выпила таблетки. По официальной информации, моей любимой не стало в 03:30. Врачи сказали, что ее легкие уже не воспринимали кислород", — написал Дмитрий.

Также мужчина написал, что не винит врачей, ведь понимает, что у них не хватает кадров.

"Оттуда все бегут. Девочек тяжелых все больше и больше, а они обычные гинекологи и анестезиологи. Инфекционисты там набегами", — подытожил вдовец.

Информацию о гибели женщин подтвердила заммэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан. Сейчас идет проверка.

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Напомним, в Херсонской области роженица умерла сразу после родов, а младенец – на следующий день в детской больнице.

Кроме того, в больнице во Львове медики спасли жизнь роженице Екатерине и ее ребенку.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Харьков медики беременная роженица коронавирус
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