Не могли отвезти на рентген: житель Харькова рассказал, как от ковида умерла его беременная жена

В Харькове умерла беременная с ковидом – муж рассказал подробности трагедии и как потерял любимую

В роддоме Харькова за ночь от коронавируса умерли две беременные женщины. Муж одной из женщин Дмитрий рассказал в соцсетях, как потерял любимую.

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Об этом пишет Newsroom.

Сходили на праздник

В начале марта супруги побывали на дни рождения. Жена была на восьмом месяце беременности. После праздника большинство заболели COVID-19, в том числе и они.

"У Алины был только кашель и мы обрадовались, что она со своей 34 неделей беременности легко все перенесет", — написал Дмитрий.

Видео: Труха Харьков

Вы не задыхаетесь – у вас паническая атака. Как лечили женщину

10 марта супругу отправили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату потоковой подачи кислорода. Врачи заверили Дмитрия, что жене и ребенку ничего не угрожает.

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Затем заметили, что у ребенка плохо прослушивалось сердце. Плод был большой и давил на диафрагму. Из-за этого беременной было тяжело дышать.

"14 марта у жены началась жуткая паника, она мне говорила, что задыхается. Врачи заверили, что у Алины просто паническая атака и что рядом с ней всегда кто-то есть из медиков. Для перестраховки в понедельник утром я привез в больницу хорошего инфектолога. Она осмотрел Алину и выписал препарат за 2000 долларов", — рассказал Дмитрий.

После двух доз женщина пошла на поправку, но врачи сказали, что у нее сильно поражены легкие. Алину не могли отвезти на рентген, потому что она была кислородозависимая. Дмитрий предложил самостоятельно доставить оборудование, но медики отказались, заявив, что это ничего не даст.

Почему умерла беременная

4 апреля у беременной упала сатурация и ее перевели с концентратора на потоковую подачу кислорода. В тот день в больницу поступило много тяжелых рожениц.

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"В 23:00 Алина позвонила мне по видеосвязи, сказала, что чувствует себя лучше и сама выпила таблетки. По официальной информации, моей любимой не стало в 03:30. Врачи сказали, что ее легкие уже не воспринимали кислород", — написал Дмитрий.

Также мужчина написал, что не винит врачей, ведь понимает, что у них не хватает кадров.

"Оттуда все бегут. Девочек тяжелых все больше и больше, а они обычные гинекологи и анестезиологи. Инфекционисты там набегами", — подытожил вдовец.

Информацию о гибели женщин подтвердила заммэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан. Сейчас идет проверка.

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Напомним, в Херсонской области роженица умерла сразу после родов, а младенец – на следующий день в детской больнице.

Кроме того, в больнице во Львове медики спасли жизнь роженице Екатерине и ее ребенку.

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