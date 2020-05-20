Женщину, ходившую голой с отрезанной головой дочери, из Харькова этапируют в Днепр

Харьковчанку Татьяну Пьянову, которую подозревают в жестоком убийстве собственной дочери, собираются этапировать в Днепр, где она пройдет психиатрическую экспертизу.

Как сообщает "34 канал", когда именно подозреваемую этапируют, пока неизвестно.

Эксперты предположили, что на преступление женщина могла пойти из религиозных побуждений.

Напомним, что в Холодногорское отделение полиции Харьковской области ранним утром 30 апреля позвонили местные жители и заявили, что по улице Полтавский Шлях идет обнаженная женщина с ножом и пакетом в руках.

Уже на месте правоохранители попытались выяснить у женщины, что произошло, однако она вела себя агрессивно и бросалась на полицейских. Пока одни полицейские пытались ее усмирить, другие открыли пакет и в нем – отрезанную женскую голову.

Через два с половиной часа в Дергачевское отделение полиции обратился 40-летний житель поселка Подворки и заявил, что в одной из комнат своего дома нашел обезглавленное тело 13-летней племянницы.

Смерть девочки, по предварительной информации, наступила около двух часов ночи. Копы выяснили, что в пакете лежала голова Кристины Пьяновой, дочери подозреваемой.

Мать девочки отправили в суд, который избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом в зале судебных заседаний подозреваемая продолжала вести себя агрессивно.

На слушании Пьянова отрицала причастность к преступлению и заявляла, что никакой дочки Кристины у нее нет, а ее дочь якобы зовут Ева.

"И чтобы вы знали, дочь у меня не Кристина, а Ева. Есть вопросы? Нет вопросов. А скоро будет еще Адамчик. Все в порядке. На этой вашей земле я проливаю кровь за свою дочь", - говорила она.

Соседи Пьяновой рассказали, что дома у нее нередко возникали ссоры с братом Антоном, при этом коллеги подозреваемой отзываются о ней положительно. По их словам, она – общительный человек.

Напомним, в поселке Подворки, что под Харьковом, 30 апреля была задержана 38-летняя Татьяна Пьянова, которая шла по улице абсолютно голой, а в пакете несла отрезанную голову своей 13-летней дочери Кристины.

Как сообщается в решении Ленинского суда Харькова, Пьянова подозревается в том, что, находясь в своем доме, нанесла дочери не менее 20 ударов ножом по голове и лицу, а затем отрезала девочке голову. По решению суда подозреваемая была отправлена в СИЗО на время расследования.

В свою очередь соседи рассказали сайту "Сегодня" о необычных вещах, которые происходили накануне убийства девочки. По их словам, Татьяна Пьянова отдала брату все иконы, а также накрыла зеркало черной тканью.

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