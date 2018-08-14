Женщину, по вине которой утонула ее двухлетняя дочь, арестовали

Сегодня, 11:37

Женщине грозит до восьми лет лишения свободы

Автор фото: Юрий Кузнецов, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В городе Изюм Харьковской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стажей для женщины, которая случайно утопила свою двухлетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Суд арестовал 34-летнюю жительницу Изюма на два месяца", – говорится в сообщении.

Кроме того, следователи изменили квалификацию по данному факту на ч.3 ст. 135 ("Оставление в опасности") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет, следствие продолжается.

Напомним, 11 августа в городе Изюме женщина по неосторожности утопила в ванной двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством на берегу реки Северский Донец.

Ранее в Севастополе местная жительница по неосторожности убила своего двухмесячного сына. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покормила ребенка твердой пищей, не предназначенной для младенцев, в результате чего мальчик скончался от удушья.

А в Киевской области во время кормления ребенка своей сожительницы парень разозлился из-за поведения малышки и ее отказа от еды. Чтобы успокоить ребенка, юноша сильно ударил ее в грудь, от чего девочка упала со стула на пол и потеряла сознание. Смерть двухлетнего ребенка наступила от закрытой черепно-мозговой травмы с переломом костей черепа.
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