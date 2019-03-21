Жертвы мошенников: украинец ехал на работу за 1000 долларов, а попал в рабство на стройку

Чаще всего работать за еду приходится в России и Польше

Фото: Pixabay

Жертвы мошенников: украинец ехал на работу за 1000 долларов, а попал в рабство на стройку Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/28b/bfa/5c928bbfabc69.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/28b/bfa/5c928bbfabc69.jpg 2019-03-21T07:20:00+02:00 Харьков Чаще всего работать за еду приходится в России и Польше

В современном мире, несмотря на осведомленность и доступность информации, харьковчане часто оказываются на крючке у работорговцев. По словам экспертов, в "безвизовые" годы горожане предпочитают искать подработку за границей, однако поездки на заработки не всегда оканчиваются благополучно. Проблема трудового и сексуального рабства, в котором могут оказаться наши соотечественники, актуальна, как и десятки лет назад. Корреспонденты "Сегодня" узнали истории побывавших в рабстве харьковчан и то, как не угодить в ловушки липовых работодателей.

В 2018-м в Харьковской области полиция зафиксировала 26 фактов торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации (ст. 149 УК Украины), в то же время в 2016-м таких случаев было 20. Как сообщили нам в Управлении по борьбе с торговлей людьми ГУ НП, случаи трудового рабства в прошлом году не задокументированы. Уже в нынешнем году от вербовки пострадали 19-летние харьковчанки.

В воскресенье, 17 марта, полицейские задержали криминальный "дуэт сутенеров": 23-летний уроженец Черновицкой области, проживающий в Италии, и 20-летняя киевлянка подыскивали женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом. Теперь "работодателям" грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

ТРУД БЕЗ ПЛАТЫ. А вот случаев трудовой эксплуатации с получением безвиза, по словам экспертов, стало больше, хоть это и не отображается в сводках правоохранителей.

"За три года выявлен 91 человек. В нашем проекте сейчас находятся 63 человека, пострадавших от торговли людьми", — рассказал нам Игорь Тридуб, координатор проекта "Консультативный центр для людей, пострадавших от торговли людьми" БФ "Каритас. Харьков".

Харьковчане, а также переселенцы из Крыма, Донецкой и Луганской областей чаще всего оказывались в трудовом рабстве в России и Польше, реже — в Словакии, Чехии, Турции.

Как рассказали в "Каритас. Харьков", чаще всего в трудовое рабство попадают мужчины, а они редко идут к правоохранителям, не желая признавать себя жертвой.

"Двое мужчин-переселенцев отправились на заработки. Но через несколько месяцев вернулись без денег. Родне сказали, что их обокрали в поезде — было стыдно признаться, что терпели унижения и работали без денег", — говорит Тридуб.

В подобной ситуации оказался и 29-летний харьковчанин Вадим, которому за работу на стройке в Польше сулили заработок в $1100 в месяц. Однако после пересечения границы у него и еще девяти украинцев забрали паспорта. Заставив работать за еду и сигареты, мужчин запугивали, в итоге заплатив лишь $200. В "Каритас. Харьков" с ним работали психологи и юристы, помогли установить официальный статус, который позволил получить материальную помощь от государства.

Артем вместе с другом попали в рабство в российском Адлере. Мужчина ехал работать электриком, но, лишившись паспорта, под угрозами стал выполнять работу разнорабочего. Не желая терпеть унижения, мужчины решили всей бригадой бежать, похитив паспорта из сейфа.

"Примерно три—четыре дня блуждали по горной местности, ели какие-то ягоды и фрукты, пили воду из рек. Дойдя до поселения в горах, зарабатывали себе на пищу и жилье строительством. Спустя время смогли насобирать на билеты домой", — рассказали о подробностях жуткой истории в "Каритас. Харьков".

Правила: договор и кодовое слово

Чтобы не угодить в сети мошенников, работнику стоит запросить договор на родном языке. Как рассказал Игорь Тридуб, подготовленный в двух экземплярах документ, нужно читать очень внимательно. Помните, что фирма-посредник должна иметь лицензию на трудоустройство того вида деятельности, который заявлен в вакансии, также легальные агентства не требуют предоплату.

"Спросите, кто платит за проезд, при каких условиях можно расторгнуть договор. Зачастую псевдофирмы уходят от ответа. Еще одна манипуляция — когда вас подгоняют в оформлении", — говорит эксперт, советуя сохранить копии документов в виртуальном хранилище, запомнить телефоны родственников и придумать кодовое слово на случай опасности.

Также стоит узнать о культуре, религии, законах другой страны и запомнить телефоны украинского посольства, экстренных служб, а близким передать данные работодателя, адрес будущей работы и проживания.

Ранее в Польше спасли девять украинцев, которые попали в рабство.

Напомним, что Польша является одним из лидеров в Европе по показателям торговли людьми.

Как мы уже писали, в прошлом месяце в Польше правоохранители задержали 42-летнего местного гражданина, который организовал мошеннический "бизнес" – принуждал сотни иностранцев, в том числе и украинцев, к тяжелым работам.

Кроме того, в апреле в Варшавский окружной суд поступил обвинительный акт против двух граждан Украины и Польши, которые вербовали людей на рабскую работу в польских заведениях общественного питания.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.