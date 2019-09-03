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Жестокое убийство женщины в Харьковской области: в полиции рассказали подробности

3 сентября, 13:33

Мужчина выбросил тело убитой на свалку

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В городе Лозовая полицейские рассказали подробности убийство 40-летней женщины, тело которой обнаружили на местной свалке.

Как рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области, за причастность к совершению преступления задержали 54-летнего мужчину. По словам ранее судимого местного жителя, 2 сентября около полуночи он со своей знакомой выпивал в одном из кафе города. Спустя некоторое время они покинули заведение и пошли по улицам в микрорайон. Во время разговора между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого женщина начала оскорблять его и говорила, что он недостаточно обеспечен материально.

"Ее слова задели злоумышленника и когда они зашли во дворы домов, он достал нож и перерезал горло женщине. После этого он выбросил тело в мусорный контейнер", – рассказали в полиции.

На данный момент злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

"Следователями информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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