Житель Харьковской области расстрелял автобус: пострадали четыре человека
Потасовка возникла из-за конфликта между двумя водителями – автобуса и легковушки
На днях у магазина в районном центре Новая Водолага Харьковской области неизвестный устроил стрельбу.
По предварительным данным, между 56-летним злоумышленником и 63-летним водителем автобуса произошел конфликт по поводу блокирования последним из них его автомобиля Toyota на парковке.
"Инцидент произошел 22 января в 17:05. Во время выяснения отношений правонарушитель совершил несколько выстрелов из специального средства для отстрела резиновых пуль в сторону автобуса, в результате чего разбилось стекло и нанесены механические повреждения транспортному средству", – сообщают в полиции.
Также он ранил прохожего. После этого между потерпевшими и правонарушителем возникла драка.
В результате происшествия в районную больницу были доставлены 64-летний водитель автобуса с ушибом лица, 41-летний пассажир автобуса с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 39-летний случайный прохожий, который получил закрытую черепно-мозговую травму и ожог брюшной стенки. 56-летний правонарушитель госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.
Полицейские изъяли с места происшествия травматический пистолет, патроны и гильзы.
Установлено, что мужчина имел разрешение на оружие. По данному факту следственным открыто уголовное производство Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, не так давно в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба.В результате инцидента 45-летний местный житель получил ранения брюшной полости и груди.
Ранее в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.
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