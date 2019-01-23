Житель Харьковской области расстрелял автобус: пострадали четыре человека

Потасовка возникла из-за конфликта между двумя водителями – автобуса и легковушки

Фото: Нацполиция

Житель Харьковской области расстрелял автобус: пострадали четыре человека //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/89a/9f4/5c489a9f412be.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/89a/9f4/5c489a9f412be.jpg 2019-01-23T18:48:00+02:00 Харьков Потасовка возникла из-за конфликта между двумя водителями – автобуса и легковушки

На днях у магазина в районном центре Новая Водолага Харьковской области неизвестный устроил стрельбу.

По предварительным данным, между 56-летним злоумышленником и 63-летним водителем автобуса произошел конфликт по поводу блокирования последним из них его автомобиля Toyota на парковке.

"Инцидент произошел 22 января в 17:05. Во время выяснения отношений правонарушитель совершил несколько выстрелов из специального средства для отстрела резиновых пуль в сторону автобуса, в результате чего разбилось стекло и нанесены механические повреждения транспортному средству", – сообщают в полиции.

Также он ранил прохожего. После этого между потерпевшими и правонарушителем возникла драка.

В результате происшествия в районную больницу были доставлены 64-летний водитель автобуса с ушибом лица, 41-летний пассажир автобуса с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 39-летний случайный прохожий, который получил закрытую черепно-мозговую травму и ожог брюшной стенки. 56-летний правонарушитель госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

Полицейские изъяли с места происшествия травматический пистолет, патроны и гильзы.

Установлено, что мужчина имел разрешение на оружие. По данному факту следственным открыто уголовное производство Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, не так давно в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба.В результате инцидента 45-летний местный житель получил ранения брюшной полости и груди.

Ранее в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.

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