Жители села Степановка живут без воды уже месяц: видео

В селе сломалась единственная водонапорная башня, а денег на ремонт нет

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В Харьковской области жители села Степановка уже месяц страдают от засухи под собственной крышей: село осталось без водонапорной башни, которая служила полвека. За это время в скважину забилось столько песка, что вода по трубам просто перестала подниматься.

Кто погубил главное коммунальное сооружение населенного пункта и где теперь искать выход, решили разобраться журналисты "Сегодня".

Одна из жительниц села, Наталья Гиль, с бидоном на тележке направляется к колодцу. Быстрее всего – огородами, по бездорожью. Только в одну сторону приходится преодолевать около километра. Колодец во дворе женщины уже давно высох. И такие "рейсы" ей приходится выполнять по пять раз в день.

Централизованное водоснабжение добралось до Степановки более 10 лет назад. Основную артерию от башни проложила власть, а в дома, почти в каждый двор, воду подвели сами хозяева. Но вода внезапно исчезла из кранов месяц назад. Коммунальщики говорят, что скважина забилась песком и ремонту не подлежит, а денег на новую нет. Питьевую воду в село привозят вот в бочке. Пустеет она почти сразу. И сколько ждать, пока доставят полную – никто не знает.

Большинство жителей Степановки – пенсионеры. Чтобы не надорваться – экономят каждую каплю. Лидия Ефимовна с мужем моются теперь только раз в неделю. А вот как отапливать дом – и понятия не имеют. Ведь котел без проточной воды не запустить:

"Вот здесь уже нет давления. Если нет давления и нет воды, оно тухнет. Как будем зимой – не знаю", – признался поселковый голова Сергей Сусло.

По его словам, об аварийном состоянии скважины просто не знали. За полвека ее ни разу не осматривали. На поиски места для новой станции и средств на нее уйдет не менее года, рассуждает сельский руководитель. И людям ничего не остается, кроме как ждать.

На бурение собственной скважины большинству хозяйств не под силу раскошелиться – это стоит 50 тысяч гривен. А пока не потечет из кранов – в распоряжении Степановки семь общественных колодцев. Ежедневно вечером их выбирают до самого дна.

НАпомним, ранее в городе Лисичанск Луганской области из-за длительного отключения водоснабжения объявили чрезвычайную ситуацию.

Также стоит напомнить, что в Луганской области 80 тысяч человек остались без воды из-за отключения от электроснабжения трех насосных станций "Лисичанскводоканала". Централизованного водоснабжения лишились центральная, южная части Лисичанска, Приволье и Новодружеск.

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