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Жители села в Харьковской области три года боролись с фермерами-отравителями

Сегодня, 16:35

Сельчане жаловались на пестициды, которыми их травят соседи-фермеры

Жители села в Харьковской области три года боролись с фермерами-отравителями
Жители села в Харьковской области три года боролись с фермерами-отравителями. Фото: Сегодня
Жители села в Харьковской области три года боролись с фермерами-отравителями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/abe/377/5c6abe377b767.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/abe/377/5c6abe377b767.png Харьков Сельчане жаловались на пестициды, которыми их травят соседи-фермеры

В Харьковской области жители села Голубовка три года боролись за право дышать чистым воздухом без химикатов – люди жаловались на отравление пестицидами, которыми местные фермеры обрабатывали поля.

Отстаивает права громады жительница села Наталья Удовиченко. По ее словам, с тех пор, как местное пастбище арендовали фермеры, они начали обрабатывать землю ядохимикатами с самолета.

"Он над лесом разворачивался, оно сюда все шло. Через секунду все в селе, во двор не появишься, сразу губы пекут, язык колет", – рассказали сельчане.

Люди пожаловались, что из-за пестицидов гибла скотина, а жители жаловались на головокружение и головную боль. Обращались к местным властям и стражам порядка, но и это не помогло, а потому обратились в суд.

Были поданы иски против фермеров, а также Госгеокадастра, который, по словам местных жителей, незаконно выделил землю в пользование. Однако ответчики уже подали апелляцию – они не видят причин для жалоб сельчан.

"Не представлено никаких доказательств относительно представительства интересов территориальной громады", – заявила Анастасия Капинос, ответчик, представитель управления Госгеокадастра в Харьковской области.

 

"Считаем, что никакие права Удовиченко Натальи Васильевны не нарушены. И просим оставить апелляционную жалобу без удовлетворения", – говорится в заявлении Анатолия Кулиша, ответчика, представляющего фермерское хозяйство "Агротемп-2015".

В итоге иск сельчан удовлетворили частично. Судья объяснила, что жаловаться на действия арендаторов должен был владелец земли, то есть областное управление Госгеокадастра. Но тот этого не сделал, а потому жителям Голубовки нужно снова обращаться в районный суд уже с другим иском.

"Что касается требования по ухудшению экологической ситуации. Тут должен быть другой метод защиты нарушенного права. Там необходимо, чтобы вы ставили вопрос о проведении экспертиз", – заявила судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец.

В свою очередь, Наталья Удовиченко сдаваться не собирается, но где взять деньги на дорогостоящие экспертизы, пока не знает.

"До сих пор засевается земля, обрабатывается. И применяются химикаты. У нас нет таких ресурсов, скажем так, чтобы собрать эти доказательства экологического ухудшения", – объяснила она.

Поддержать сельчан обещают правозащитники и волонтеры.

"Согласно Охрусской конвенции, которую также подписала Украина, если нарушаются экологические нормы, то любой гражданин Украины имеет право обращаться в суд", – заверил правозащитник Юрий Лихота.

Также он добавил, что подобных дел в судах области уже несколько и выразил надежду на то, что победа в одном из них поможет уладить споры в пользу громады и по другим искам.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Виннице взялись чистить речку-"вонючку".  Кроме того, мы сообщали, что в реке Ингулец, которая протекает по территории Херсонской области, было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы хлоридов и сульфатов до 8-11 раз.

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Тег пестициды, химикаты, ядохимикаты

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