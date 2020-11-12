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В Харьковской области семью спутали с браконьерами и открыли по ней стрельбу

12 ноября, 17:45

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Была ранена женщина, теперь она может остаться без ноги

Без ноги может остаться жительница Харьковской области, которую перепутали с браконьерами и подстрелили. Поздно вечером 49-летняя женщина вместе с мужем и сыном возвращались на машине из гостей домой. В это же время свои угодья объезжал и соучредитель охотничьего общества, вместе с егерем. Как потом они объяснили следователям: им показалось, что люди в легковушке – браконьеры. Поэтому и начали стрелять. Пули прошили машину, у женщины – открытые переломы голени. Дело расследуют, как покушение на убийство.

"Они совершили несколько предупредительных выстрелов из охотничьего оружия в небо, с целью остановки транспортного средства. Но ВАЗ не останавливался и ими были произведены выстрелы непосредственно в автомобиль. В связи с чем потерпевшая получила огнестрельное ранение", – сообщил корреспондентам "Сегодня" заместитель начальника Купянского отдела национальной полиции Харьковской области Артем Денисенко.

Видео: Сегодня
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Ранее "Сегодня" писали о том, как в Харьковской области мужчина стал случайной жертвой охотников. Он собирал ветки, когда ему в голову попал заряд дроби.

Также мы рассказывали, как в Хмельницкой области охотник случайно подстрелил товарища.

Кроме того, мы писали о случае, когда в Ореховском районе Запорожской области 16-летняя девушка случайно выстрелила в лицо своей 17-летней подруге.

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переломы браконьеры подстрелил охотник стрелять выстрелы угодья

Источник: Сегодня

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