Жизнь без документов: 23-летняя харьковчанка не может доказать свое украинское гражданство

Чтобы оформить паспорт, девушка должна была доказать, что является гражданкой Украины

Жизнь без документов: 23-летняя харьковчанка не может доказать свое украинское гражданство 2019-03-28T22:22:52+02:00 Харьков Чтобы оформить паспорт, девушка должна была доказать, что является гражданкой Украины

23-летняя харьковчанка Дайана Залевская не может ни путешествовать, ни официально работать, ни проголосовать на выборах президента – ведь у нее никогда не было паспорта. Для его оформления девушке необходимо доказать, что она гражданка Украины. Но чтобы сделать это.... нужен паспорт. "Сегодня" узнавали, можно ли разорвать замкнутый круг. Анна Бровко расспросила юристов и миграционную службу.

"Ну вот у меня есть свидетельство о рождении на данный момент. И зачетка", – показывает Дайана. Она родилась и всегда жила в Украине. Никогда не выезжала за границу. Ее мать украинка. Но с 16 лет девушка не может получить паспорт.

"Очень много ограничений. Например, вот сейчас я закончила университет, проучилась, но мне не дают диплом. И я передвигаться не могу – даже в тот же Киев поехать, путешествовать тоже не могу. Голосовать – да, то же самое. Ни замуж выйти, ни бизнес открыть, ничего, – жалуется Дайана Залевская.

Девушка рассказывает: сначала документ пыталась оформить мама. Однако, получила отказ. С 18 лет девушка уже сама начала обивать пороги миграционной службы. Но, говорит, напрасно: ее заявление на получение паспорта даже не рассматривали.

"Мы не дадим вам паспорт, потому что у вас нет паспорта", – цитирует Дайана Залевская.

Правозащитник Николай Соболь объясняет: чтобы оформить паспорт, девушка должна была доказать, что является гражданкой Украины. Но получить гражданство при отсутствии документов невозможно.

"Дайана Витальевна – она ​​не принадлежит к гражданству ни одной из стран на планете Земля. Есть человек, который имеет право на гражданство Украины, а ей просто отказывают в получении этого гражданства. Безосновательно", – говорит юрисконсульт Харьковской правозащитной группы Николай Соболь.

Миграционная служба, по мнению Николая, действует противоправно. Поэтому харьковчанка подала иск в суд.

Дайана обратилась в административный суд, чтобы обязать миграционную службу рассмотреть ее документы и принять решение о гражданстве. Но судья не допустила ее на заседание из-за отсутствия паспорта.

В миграционной службе заявляют: девушка не имела бы проблем, если бы сама обратилась вовремя – до 18 лет. Позже – процедура усложняется. К тому же, Дайана не выполнила все условия.

"Дайана Витальевна обратилась средством почтовой связи и предоставила в главное управление пакет документов не полный, без каких-либо оригиналов и не лично, как это определено законом. Не в тот орган, который должен был принимать документы, не по фактическому месту жительства", – объясняет начальник отдела юридического обеспечения Государственной миграционной службы в Харьковской области Леся Коваленко.

Леся Коваленко говорит: сейчас харьковчанка прежде всего должна доказать, что она лицо без гражданства. Но уже год как такое удостоверение в Украине не выдает ни один государственный орган. Старый закон отменили, а новый – еще на рассмотрении в Верховной Раде.

Дайана Залевская надеется, что дело все же удастся решить в суде. Следующее заседание 5 апреля.

Напомним, в настоящее время в Украине продолжают использовать больше миллиона аннулированных паспортов, которые не были изъяты Государственной миграционной службой. Если паспорт не был официально изъят, им вполне могут пользоваться мошенники, а учитывая то, что вот-вот в стране состоятся выборы – это только усугубляет ситуацию. Сайт "Сегодня" подготовил инструкцию, что делать на тот случай, если вы потеряли свой паспорт или он был украден, как восстановить документы и не позволить использовать их мошенникам.

Ранее мы рассказывали о ТОП-5 мошеннических схем, которые используют с крадеными паспортами.

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