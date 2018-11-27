Жизнь на военном положении: как будут работать почта, транспорт, банки

Что изменилось в жизни страны: железная дорога перешла на спецрежим, а банкоматы набили наличкой

Когда 26 числа стало известно, что в 10 областях Украины вводится военное положение, многие задали себе вопрос: а как будет работать в новых условиях вся существующая в стране инфраструктура – начиная транспортом и заканчивая мобильной связью? Будут ли ездить поезда, работать банкоматы и лечить доктора, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Мобильная связь не подведет

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell на своих официальных ресурсах пообещали, что на время действия военного положения изменений в их работе не предвидится, и попросили своих абонентов не беспокоится. Если условия пользования услугами изменятся, нас тут же об этом оповестят.

Как изменится работа железнодорожного транспорта

На случай атаки в Украине вводят спецрежим работы железной дороги: требования к сотрудникам ужесточат, а охрану объектов инфраструктуры – усилят. Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил на совещании с руководителями "Укрзализныци", "Укравтодора", Администрации морских портов Украины, Госавиаслужбы, Украэроруха и других учреждений и организаций, находящихся в сфере управления Министерства инфраструктуры.

"Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины", – заявил Омелян.

При этом министр подчеркнул, что вся транспортная инфраструктура страны работает в штатном режиме, но готова к любым неожиданностям.

"Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", – подчеркнул Омелян.

Самолеты летают, аэропорты работают

Гражданская авиация продолжает работать в обычном режиме. Об этом заявил экс-глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.

"Единственный вопрос, который может возникнуть – увеличение стоимости авиационных страховок", – отметил Антонюк.

По его словам, вопрос возможного перерасчета страховок для авиационной отрасли зависит, в первую очередь, от позиции самих страховых компаний.

"Обычно доля страховки в цене билета, если это не рейсы в страны с повышенной активностью военных действий вроде Сомали или Ирака, очень небольшая", – подчеркнул Антонюк, отметив, что повышение размера авиационных страховок не должно сильно повлиять на ценовую политику рейсов в/из Украины.

В некоторых аэропортах, например, в "Борисполе" поспешили заявить, что военное положение не повлияет на их работу.

Что будет с ценами на бензин

Будет ли дефицит бензина из-за военного положения? К счастью, нет: повышенного спроса на бензин пока что не наблюдается. Да и цена не него не спешит расти. Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Никакого ажиотажа мы пока не видим. Бензин – это не соль или крупа. Его нужно где-то хранить. Сколько канистр про запас может себе позволить обычный гражданин? Если бы были признаки ажиотажного спроса, они бы уже проявились", – считает Куюн.

По его словам, не исключено, что некоторые трейдеры попробуют воспользоваться ситуацией, чтобы не снижать цены на бензин, хотя потенциал для этого есть.

"Сейчас, в связи с падением котировок на нефть, есть очень хороший потенциал для снижения цены, порядка двух гривен на литре. Впрочем, участники рынка пока не очень торопятся снижать цены. В принципе, для рынка это свойственно. Я надеюсь, что они не будут спекулировать военным положением: мол, раз так, то снижать вообще не нужно", – сказал Куюн.

Места в больницах хватит всем

Как уверяет в своем Facebook и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун, гражданское население не почувствует на себе никаких изменений.

"Доступ гражданского населения в медицинские учреждения и правила получения медицинской помощи на это время останется без изменений", – пишет Супрун.

Что касается военных, то в каждом медицинском учреждении Украины в обязательном порядке имеется резерв профильных коек для военных, запасы лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови и ее препаратов. Одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять менее 10-15 военных.

"При необходимости учреждения здравоохранения будут усилены специалистами необходимой квалификации", – отметила Супрун и призвала население сохранять спокойствие.

Почта будет работать в штатном режиме, пенсии и пособия – выплачиваться

Что будет с пенсиями во время военного положения, разъяснили в пресс-службе Министерства социальной политики. Если в двух словах: без изменений.

"В связи с решением о введении военного положения сообщаем, что все государственные учреждения, отвечающие за внедрение социальной политики, будут работать согласно обычному графику работы", – отмечается в сообщении министерства.

В ведомстве уверены, что никаких проблем с выплатами не предвидится.

"Таким образом, будет обеспечено бесперебойное предоставление социальной помощи и всех выплат населению в штатном режиме. Никаких ограничений по выплатам социальных пособий и пенсий не будет". – отмечают в министерстве.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" также обещает выплачивать пенсии и пересылать почтовую корреспонденцию в штатном режиме. Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы предусмотренные законом действия были осуществлены. Однако они не будут заметны подавляющему большинству наших клиентов. Выплата пенсий и пересылка почтовой корреспонденции будет осуществляться в штатном режиме", – отметил Смилянский.

А если правительство Украины наложит ограничения на почтовую связь с Россией – значит, "Укрпочта" будет их выполнять.

Что будет с банками, банкоматами и наличкой в банкоматах

Национальный банк Украины обещает, что военное положение не повлияет на работу банков. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме, и решения [о введении военного положения] не повлияют на работу банков", – заявил Смолий.

Мало того: в ожидании военного положения НБУ попросил наполнить банкоматы наличкой. Об этом шла речь на совещании НБУ с банкирами.

Также НБУ попросил банкиров при возможном введении военного положения обеспечить бесперебойное проведение платежей и инкассации. Чтобы они приложили максимум усилий для обеспечения функционирования банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков.

"Топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность, как и ранее, обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей", – сообщили в НБУ.

А в случае необходимости НБУ готов поддержать банки рефинансированием.

Напомним, что военное положение будет действовать до 26 декабря 2018 года на территории, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.